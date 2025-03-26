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В Хакасии приняли законопроект, запрещающий склонение к абортам - РИА Новости, 26.03.2025
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07:58 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/khakasiya-2007346853.html
В Хакасии приняли законопроект, запрещающий склонение к абортам
В Хакасии приняли законопроект, запрещающий склонение к абортам - РИА Новости, 26.03.2025
В Хакасии приняли законопроект, запрещающий склонение к абортам
Депутаты верховного совета (парламента) Хакасии приняли в среду законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T07:58:00+03:00
2025-03-26T07:58:00+03:00
здоровье - общество
республика хакасия
общество
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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Депутаты верховного совета (парламента) Хакасии приняли в среду законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде, сообщает пресс-служба республиканского парламента. "В Хакасии принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. На февральской сессии он был принят в первом чтении и доработан с учетом поступивших поправок", - говорится в сообщении. Законом устанавливается, что под склонением к аборту понимается попытка заставить беременную женщину сделать аборт. Это может происходить через уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение или требования. При этом документ не запрещает добровольное согласие женщины на медицинское вмешательство с этой целью или прерывание беременности по медицинским показаниям. Ранее заместитель председателя парламента Григорий Назаренко сообщал, что согласно социологическому исследованию, проведенному парламентом, почти 22% опрошенных женщин приняли решение об искусственном прерывании беременности из-за того, что подвергались склонению со стороны родственников, партнера, знакомых, работодателей. При этом 67% из указанного числа женщин отметили, что именно принуждение сделать аборт явилось главным фактором в их решении прервать беременность. Уточняется, что закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250320/aborty-2006110469.html
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здоровье - общество, республика хакасия, общество
Здоровье - Общество, Республика Хакасия, Общество
В Хакасии приняли законопроект, запрещающий склонение к абортам

Парламент Хакасии запретил склонять женщину к аборту в любом виде

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Депутаты верховного совета (парламента) Хакасии приняли в среду законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
"В Хакасии принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. На февральской сессии он был принят в первом чтении и доработан с учетом поступивших поправок", - говорится в сообщении.
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Законом устанавливается, что под склонением к аборту понимается попытка заставить беременную женщину сделать аборт. Это может происходить через уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение или требования. При этом документ не запрещает добровольное согласие женщины на медицинское вмешательство с этой целью или прерывание беременности по медицинским показаниям.
Ранее заместитель председателя парламента Григорий Назаренко сообщал, что согласно социологическому исследованию, проведенному парламентом, почти 22% опрошенных женщин приняли решение об искусственном прерывании беременности из-за того, что подвергались склонению со стороны родственников, партнера, знакомых, работодателей. При этом 67% из указанного числа женщин отметили, что именно принуждение сделать аборт явилось главным фактором в их решении прервать беременность.
Уточняется, что закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
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