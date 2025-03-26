https://ria.ru/20250326/khakasiya-2007346853.html

В Хакасии приняли законопроект, запрещающий склонение к абортам

В Хакасии приняли законопроект, запрещающий склонение к абортам - РИА Новости, 26.03.2025

В Хакасии приняли законопроект, запрещающий склонение к абортам

Депутаты верховного совета (парламента) Хакасии приняли в среду законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T07:58:00+03:00

2025-03-26T07:58:00+03:00

2025-03-26T07:58:00+03:00

здоровье - общество

республика хакасия

общество

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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Депутаты верховного совета (парламента) Хакасии приняли в среду законопроект, запрещающий склонять к абортам в любом виде, сообщает пресс-служба республиканского парламента. "В Хакасии принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. На февральской сессии он был принят в первом чтении и доработан с учетом поступивших поправок", - говорится в сообщении. Законом устанавливается, что под склонением к аборту понимается попытка заставить беременную женщину сделать аборт. Это может происходить через уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение или требования. При этом документ не запрещает добровольное согласие женщины на медицинское вмешательство с этой целью или прерывание беременности по медицинским показаниям. Ранее заместитель председателя парламента Григорий Назаренко сообщал, что согласно социологическому исследованию, проведенному парламентом, почти 22% опрошенных женщин приняли решение об искусственном прерывании беременности из-за того, что подвергались склонению со стороны родственников, партнера, знакомых, работодателей. При этом 67% из указанного числа женщин отметили, что именно принуждение сделать аборт явилось главным фактором в их решении прервать беременность. Уточняется, что закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250320/aborty-2006110469.html

https://ria.ru/20240925/aborty-1974521761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, республика хакасия, общество