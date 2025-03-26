https://ria.ru/20250326/kellog-2007579712.html
Келлог рассказал о самой трудной части решения конфликта на Украине
Келлог рассказал о самой трудной части решения конфликта на Украине - РИА Новости, 26.03.2025
Келлог рассказал о самой трудной части решения конфликта на Украине
Обсуждение соглашения о перемирии в Чёрном море стало "самым лёгким этапом" в процессе урегулирования украинского конфликта, а следующие шаги будут... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T22:27:00+03:00
2025-03-26T22:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Обсуждение соглашения о перемирии в Чёрном море стало "самым лёгким этапом" в процессе урегулирования украинского конфликта, а следующие шаги будут "по-настоящему сложными", заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News."Причина, по которой мы начали именно с этого, заключается в том, что это было проще всего. Остальные шаги будут действительно трудными — речь идёт о территориальных вопросах, ударах по городам и ракетных обстрелах с обеих сторон", — отметил он.По словам Келлога, ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена итоговым соглашением: "Обе стороны не получат всего, чего хотят". Он подчеркнул, что особенно сложным станет обсуждение территориальных вопросов из-за разницы между фактическим и юридическим контролем над ними.Келлог добавил, что США оценивают требования России и Украины и представят их президенту Дональду Трампу для принятия решений. Главной целью, по его словам, остаётся всеобъемлющее прекращение огня.
https://ria.ru/20250326/kellog-2007579293.html
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сша, в мире, украина, черное море, кит келлог, дональд трамп
США, В мире, Украина, Черное море, Кит Келлог, Дональд Трамп
Келлог рассказал о самой трудной части решения конфликта на Украине
Келлог назвал территориальные вопросы самой трудной частью решения конфликта