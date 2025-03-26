https://ria.ru/20250326/kellog-2007578841.html

Келлог рассказал о его предупреждении Зеленскому

Келлог рассказал о его предупреждении Зеленскому - РИА Новости, 26.03.2025

Келлог рассказал о его предупреждении Зеленскому

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил в четверг, что предупреждал Владимира Зеленского во время своего визита в Киев о... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T22:20:00+03:00

2025-03-26T22:20:00+03:00

2025-03-26T22:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил в четверг, что предупреждал Владимира Зеленского во время своего визита в Киев о последствиях отказа от подписания сделки по минералам."Когда я был в Киеве две недели назад, я очень ясно дал понять... Зеленскому, что будет, если мы не подпишем соглашение", - заявил Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.В ночь на среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было, а Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.

https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007567310.html

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россия, сша, кит келлог, дональд трамп, украина, киев, владимир зеленский