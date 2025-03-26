https://ria.ru/20250326/kartina-2007377319.html

Константинов прокомментировал картину с Кремлем в офисе Зеленского

Константинов прокомментировал картину с Кремлем в офисе Зеленского - РИА Новости, 26.03.2025

Константинов прокомментировал картину с Кремлем в офисе Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дикостью и свидетельством низкой культуры картину с горящим Кремлем и мавзолеем в офисе Владимира... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:30:00+03:00

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2025-03-26T11:30:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дикостью и свидетельством низкой культуры картину с горящим Кремлем и мавзолеем в офисе Владимира Зеленского. Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. Материл также проиллюстрирован фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского. "Необразованный человек, политически неграмотный. Только такой мог такую картину у себя за спиной повесить. Это дикость и низкая культура, я это так оцениваю. Совершенно бескультурно", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Зеленский незрелый политик и к власти пришел случайно. "Был комиком, как по мне - не очень хорошим, а затем полез в политику, в которой вообще ничего не понимает", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20250325/kartina-2007098231.html

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Ольга Фомченкова

владимир зеленский, владимир константинов, в мире, республика крым, россия, украина