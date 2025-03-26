https://ria.ru/20250326/kanada-2007353057.html

Канада приостановила предоставление скидок на электрокары Tesla

Канада приостановила предоставление скидок на электрокары Tesla - РИА Новости, 26.03.2025

Канада приостановила предоставление скидок на электрокары Tesla

Власти Канады приостановили предоставление компенсационных скидок за покупку электрокаров Tesla в рамках национальной программы, сообщает телеканал CTV со... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:30:00+03:00

2025-03-26T09:30:00+03:00

2025-03-26T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти Канады приостановили предоставление компенсационных скидок за покупку электрокаров Tesla в рамках национальной программы, сообщает телеканал CTV со ссылкой на заявление министра транспорта страны. "Платежи за автомобили Tesla в рамках канадской программы скидок на электромобили были заморожены до проведения правительственного расследования их обоснованности", - указывает телеканал. Как отмечает CTV, министр транспорта Канады Христя Фриланд заявила, что критерии будущих программ стимулирования для автомобилей с нулевым уровнем выбросов будут изменены таким образом, чтобы машины Tesla не подпадали под скидки до тех пор, пока США не откажутся от пошлин в отношении Канады. Отмечается, что решение о заморозке скидок на Tesla в Канаде было принято ранее в этом месяце, однако власти решили рассказать о нем публично на фоне грядущих парламентских выборов.

https://ria.ru/20250325/tesla-2007093921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, канада, сша, христя фриланд, tesla motors, в мире