https://ria.ru/20250326/kanada-2007353057.html
Канада приостановила предоставление скидок на электрокары Tesla
Канада приостановила предоставление скидок на электрокары Tesla - РИА Новости, 26.03.2025
Канада приостановила предоставление скидок на электрокары Tesla
Власти Канады приостановили предоставление компенсационных скидок за покупку электрокаров Tesla в рамках национальной программы, сообщает телеканал CTV со... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:30:00+03:00
2025-03-26T09:30:00+03:00
2025-03-26T09:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти Канады приостановили предоставление компенсационных скидок за покупку электрокаров Tesla в рамках национальной программы, сообщает телеканал CTV со ссылкой на заявление министра транспорта страны. "Платежи за автомобили Tesla в рамках канадской программы скидок на электромобили были заморожены до проведения правительственного расследования их обоснованности", - указывает телеканал. Как отмечает CTV, министр транспорта Канады Христя Фриланд заявила, что критерии будущих программ стимулирования для автомобилей с нулевым уровнем выбросов будут изменены таким образом, чтобы машины Tesla не подпадали под скидки до тех пор, пока США не откажутся от пошлин в отношении Канады. Отмечается, что решение о заморозке скидок на Tesla в Канаде было принято ранее в этом месяце, однако власти решили рассказать о нем публично на фоне грядущих парламентских выборов.
https://ria.ru/20250325/tesla-2007093921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, канада, сша, христя фриланд, tesla motors, в мире
Авто, Канада, США, Христя Фриланд, Tesla motors, В мире
Канада приостановила предоставление скидок на электрокары Tesla
CTV: в Канаде заморозили скидки по нацпрограмме за покупку электрокаров Tesla