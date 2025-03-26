https://ria.ru/20250326/kamchatka-2007346160.html

На Камчатку в ближайшие дни обрушатся два циклона

На Камчатку в ближайшие дни обрушатся два циклона - РИА Новости, 26.03.2025

На Камчатку в ближайшие дни обрушатся два циклона

Два циклона обрушатся на Камчатку в ближайшие дни, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T07:44:00+03:00

2025-03-26T07:44:00+03:00

2025-03-26T07:44:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Два циклона обрушатся на Камчатку в ближайшие дни, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "К берегам Камчатки приближаются два циклона. Ожидается длительный период неблагоприятных погодных условий. Так, днем 27 марта и ночью 28 марта в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и на юге Мильковского округа прогнозируют сильный мокрый снег, в дневные часы с дождем, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным регионального МЧС, ночью и днем в субботу, ночью в воскресенье в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском и Соболевском районах ожидается сильный снег с дождем. В Быстринском, Усть-Камчатском, Тигильском, Карагинском, Пенжинском и Олюторском районах местами ожидается сильный мокрый снег, ветер скоростью до 20 метров в секунду. Спасатели переведены в режим повышенной готовности. Вместе с тем в Петропавловске-Камчатском продолжается ликвидация последствий циклона, обрушившегося в ночь на понедельник. Он принес около 60% месячной нормы осадков. Прокуратура региона начала проверку по факту несвоевременной и некачественной снегоочистки города от снега. В ряде районов затруднен проезд общественного транспорта: автобусы не доходят до конечных остановок, не очищены от снега дороги внутри микрорайонов и придомовые территории. Все коммунальные предприятия переведены на круглосуточный режим работы.

https://ria.ru/20250326/glava-2007334026.html

https://ria.ru/20250323/pavodok-2006745718.html

петропавловск-камчатский

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)