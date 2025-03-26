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На Камчатку в ближайшие дни обрушатся два циклона - РИА Новости, 26.03.2025
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07:44 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/kamchatka-2007346160.html
На Камчатку в ближайшие дни обрушатся два циклона
На Камчатку в ближайшие дни обрушатся два циклона - РИА Новости, 26.03.2025
На Камчатку в ближайшие дни обрушатся два циклона
Два циклона обрушатся на Камчатку в ближайшие дни, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T07:44:00+03:00
2025-03-26T07:44:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Два циклона обрушатся на Камчатку в ближайшие дни, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "К берегам Камчатки приближаются два циклона. Ожидается длительный период неблагоприятных погодных условий. Так, днем 27 марта и ночью 28 марта в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и на юге Мильковского округа прогнозируют сильный мокрый снег, в дневные часы с дождем, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным регионального МЧС, ночью и днем в субботу, ночью в воскресенье в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском и Соболевском районах ожидается сильный снег с дождем. В Быстринском, Усть-Камчатском, Тигильском, Карагинском, Пенжинском и Олюторском районах местами ожидается сильный мокрый снег, ветер скоростью до 20 метров в секунду. Спасатели переведены в режим повышенной готовности. Вместе с тем в Петропавловске-Камчатском продолжается ликвидация последствий циклона, обрушившегося в ночь на понедельник. Он принес около 60% месячной нормы осадков. Прокуратура региона начала проверку по факту несвоевременной и некачественной снегоочистки города от снега. В ряде районов затруднен проезд общественного транспорта: автобусы не доходят до конечных остановок, не очищены от снега дороги внутри микрорайонов и придомовые территории. Все коммунальные предприятия переведены на круглосуточный режим работы.
https://ria.ru/20250326/glava-2007334026.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатку в ближайшие дни обрушатся два циклона

МЧС: к берегам Камчатки приближаются два циклона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Два циклона обрушатся на Камчатку в ближайшие дни, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"К берегам Камчатки приближаются два циклона. Ожидается длительный период неблагоприятных погодных условий. Так, днем 27 марта и ночью 28 марта в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и на юге Мильковского округа прогнозируют сильный мокрый снег, в дневные часы с дождем, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По данным регионального МЧС, ночью и днем в субботу, ночью в воскресенье в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском и Соболевском районах ожидается сильный снег с дождем. В Быстринском, Усть-Камчатском, Тигильском, Карагинском, Пенжинском и Олюторском районах местами ожидается сильный мокрый снег, ветер скоростью до 20 метров в секунду.
Спасатели переведены в режим повышенной готовности.
Вместе с тем в Петропавловске-Камчатском продолжается ликвидация последствий циклона, обрушившегося в ночь на понедельник. Он принес около 60% месячной нормы осадков. Прокуратура региона начала проверку по факту несвоевременной и некачественной снегоочистки города от снега. В ряде районов затруднен проезд общественного транспорта: автобусы не доходят до конечных остановок, не очищены от снега дороги внутри микрорайонов и придомовые территории.
Все коммунальные предприятия переведены на круглосуточный режим работы.
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