https://ria.ru/20250326/kaliningrad-2007471555.html

В Калининграде задержали подозреваемого в избиении женщины депутата

В Калининграде задержали подозреваемого в избиении женщины депутата - РИА Новости, 26.03.2025

В Калининграде задержали подозреваемого в избиении женщины депутата

Задержан один из двух депутатов совета депутатов города Янтарного под Калининградом, подозреваемых в избиении женщины, также вместе с ним задержана его супруга, РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:41:00+03:00

2025-03-26T15:41:00+03:00

2025-03-26T15:41:00+03:00

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россия

калининградская область

янтарный

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КАЛИНИНГРАД, 26 мар - РИА Новости. Задержан один из двух депутатов совета депутатов города Янтарного под Калининградом, подозреваемых в избиении женщины, также вместе с ним задержана его супруга, сообщает пресс-служба регионального СУСК. По версии следствия, ночью 23 марта подозреваемые, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на улице Советской в Янтарном из хулиганских побуждений избили 37-летню местную жительницу. По данным следствия, потерпевшая случайно опрокинула кадку с деревом у входа в ресторан, принадлежащий одному из депутатов, что и послужило поводом к избиению женщины. "Ранее все трое фигурантов были объявлены в федеральный розыск. В настоящее время, один из депутатов задержан следователем регионального управления Следственного комитета в качестве подозреваемого, с ним выполняются необходимые следственные действия. С супругой подозреваемого в ближайшее время также начнут работать следователи", - говорится в сообщении. Следственными органами СУСК России по Калининградской области продолжается расследование уголовного дела в отношении двух депутатов окружного Совета депутатов муниципального образования "Янтарный городской округ" Калининградской области девятого созыва и супруги одного из них, подозреваемых в хулиганстве части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения третьего фигуранта и всех обстоятельств расследуемого преступления. "Для установления степени тяжести вреда, причиненного потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в пресс-службе. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение следствия осуществляет УФСБ России по Калининградской области.

https://ria.ru/20250325/krasnojarsk-2007140999.html

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происшествия, россия, калининградская область, янтарный