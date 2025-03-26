https://ria.ru/20250326/kaliningrad-2007060752.html

Тайны прошлого и уникальные места: что скрывает Калининградская область

Тайны прошлого и уникальные места: что скрывает Калининградская область - РИА Новости, 26.03.2025

Тайны прошлого и уникальные места: что скрывает Калининградская область

Стандартный тур в самый западный регион России — это достопримечательности областного центра и прибрежные Зеленоградск, Светлогорск. Но на востоке и юге есть... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:00:00+03:00

2025-03-26T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Стандартный тур в самый западный регион России — это достопримечательности областного центра и прибрежные Зеленоградск, Светлогорск. Но на востоке и юге есть красивейшие места, которые тоже стоит включить в маршрут. Куда отправиться в несезон, чтобы увидеть старинные замки и кирхи, — в материале РИА Новости.Альтернатива морю"В Калининградской области все объекты конкурируют за внимание туриста с морем: люди стремятся на берег. При этом историческое наследие лучше сохранилось в Гвардейске, Черняховске, Железнодорожном, Правдинске. Эти городки, может, не такие парадные, как Светлогорск и Зеленоградск, но также очень ухоженные", — рассказывает один из лучших гидов России по версии РГО Константин Аверин. Сам он называет себя Двухметровым гидом, уточняя, что это не только примета его внешности, но и торговая марка."Для начала отправляйтесь в поселок Железнодорожный (бывший Гердауэн), это у границы с Польшей. Очень красивый, его реставрируют, строят дороги, привели в порядок фасады, — продолжает Аверин. — Там погружение в атмосферу средневековой деревни".В Железнодорожном есть музей-кафе "Патефон", несколько кафе. Сувенирные лавки, в здании мельницы планируют открыть гостиницу с рестораном.Гвардейск и ЗнаменскГлавная достопримечательность Гвардейска (до 1946-го — Тапиау, основан в 1255 году) — замок XIV века. Частично разрушен, реставрируется.В местном музее — макет цитадели и большая коллекция средневекового оружия.На площади Победы, бывшей Рыночной, — фонтан, военный памятник, старинная почта и храм Иоанна Предтечи.Велау (ныне Знаменск) известен с 1337-го. Посетите здесь кирху Святого Якоба. Говорят, когда-то в ней хранилась Библия Мартина Лютера. Необычен купол на башне — он открытый.Храм восстанавливают. Иногда внутри проводят концерты под открытым небом.Черняховск и Правдинск"Черняховск привели в порядок: там прекрасный парк, есть Музей часов в старой водонапорной башне, рядом вскоре откроется гостиница", — перечисляет достопримечательности Аверин.Стоит посетить два храма — католический Святого Бруно и православный собор Архангела Михаила. А также замок-крепость Инстербург, заложенный в 1336-м.Замок когда-то принадлежал рыцарям Тевтонского ордена. Сейчас он в полуразрушенном состоянии. Сохранились хозяйственные постройки (теперь там музей) и часть стены.В Правдинске (бывший Фридланд, основан в 1312-м) поднимитесь на колокольню Свято-Георгиевского храма XIV века, потрогайте колокол, которому почти 300 лет.Осмотрите остатки крепостной стены — в нее встроены некоторые дома, прусские виллы, погуляйте у пруда. На водонапорной башне скоро оборудуют смотровую площадку."Делаем новую экскурсию в Багратионовск с посещением кирх с расписными потолками и интересными историями", — добавляет гид. В планах — визиты в замок Прейсиш-Эйлау после реконструкции.Путевки покупают заранееКалининградская область входит в пятерку самых востребованных экскурсионных направлений наряду с Петербургом, городами Золотого кольца, Алтаем и Байкалом, подчеркивают в компании "Алеан". Спрос на лето за год вырос на 70 процентов за счет более раннего бронирования. В структуре продаж познавательных туров на весну и лето доля региона — 15 процентов.Чаще всего едут на три дня, цена — от 22 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Алеан". Это без дороги и питания, но с экскурсиями по Калининграду, в Зеленоградск, Светлогорск и на Куршскую косу.Многие предпочитают путешествовать самостоятельно. В апреле авиаперелет из Москвы в среднем стоит 8,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга — 7,5, из Екатеринбурга — 13,3 тысячи, сообщили в сервисе "Туту".Отель в Калининграде в апреле — порядка семи тысяч рублей, подсчитали в "Яндекс. Путешествия". Бронируют обычно на четыре дня и сильно заранее — в среднем за 75 суток, говорят эксперты.

https://ria.ru/20240815/zelenogradsk-1963418361.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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