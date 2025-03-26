Рейтинг@Mail.ru
Тайны прошлого и уникальные места: что скрывает Калининградская область - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 26.03.2025 (обновлено: 14:24 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/kaliningrad-2007060752.html
Тайны прошлого и уникальные места: что скрывает Калининградская область
Тайны прошлого и уникальные места: что скрывает Калининградская область - РИА Новости, 26.03.2025
Тайны прошлого и уникальные места: что скрывает Калининградская область
Стандартный тур в самый западный регион России — это достопримечательности областного центра и прибрежные Зеленоградск, Светлогорск. Но на востоке и юге есть... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:00:00+03:00
2025-03-26T14:24:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
маршруты - туризм
калининградская область
железнодорожный
зеленоградск
куда поехать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006527949_0:181:2877:1799_1920x0_80_0_0_a76b532ebc45038d015d46206119b6cc.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Стандартный тур в самый западный регион России — это достопримечательности областного центра и прибрежные Зеленоградск, Светлогорск. Но на востоке и юге есть красивейшие места, которые тоже стоит включить в маршрут. Куда отправиться в несезон, чтобы увидеть старинные замки и кирхи, — в материале РИА Новости.Альтернатива морю"В Калининградской области все объекты конкурируют за внимание туриста с морем: люди стремятся на берег. При этом историческое наследие лучше сохранилось в Гвардейске, Черняховске, Железнодорожном, Правдинске. Эти городки, может, не такие парадные, как Светлогорск и Зеленоградск, но также очень ухоженные", — рассказывает один из лучших гидов России по версии РГО Константин Аверин. Сам он называет себя Двухметровым гидом, уточняя, что это не только примета его внешности, но и торговая марка."Для начала отправляйтесь в поселок Железнодорожный (бывший Гердауэн), это у границы с Польшей. Очень красивый, его реставрируют, строят дороги, привели в порядок фасады, — продолжает Аверин. — Там погружение в атмосферу средневековой деревни".В Железнодорожном есть музей-кафе "Патефон", несколько кафе. Сувенирные лавки, в здании мельницы планируют открыть гостиницу с рестораном.Гвардейск и ЗнаменскГлавная достопримечательность Гвардейска (до 1946-го — Тапиау, основан в 1255 году) — замок XIV века. Частично разрушен, реставрируется.В местном музее — макет цитадели и большая коллекция средневекового оружия.На площади Победы, бывшей Рыночной, — фонтан, военный памятник, старинная почта и храм Иоанна Предтечи.Велау (ныне Знаменск) известен с 1337-го. Посетите здесь кирху Святого Якоба. Говорят, когда-то в ней хранилась Библия Мартина Лютера. Необычен купол на башне — он открытый.Храм восстанавливают. Иногда внутри проводят концерты под открытым небом.Черняховск и Правдинск"Черняховск привели в порядок: там прекрасный парк, есть Музей часов в старой водонапорной башне, рядом вскоре откроется гостиница", — перечисляет достопримечательности Аверин.Стоит посетить два храма — католический Святого Бруно и православный собор Архангела Михаила. А также замок-крепость Инстербург, заложенный в 1336-м.Замок когда-то принадлежал рыцарям Тевтонского ордена. Сейчас он в полуразрушенном состоянии. Сохранились хозяйственные постройки (теперь там музей) и часть стены.В Правдинске (бывший Фридланд, основан в 1312-м) поднимитесь на колокольню Свято-Георгиевского храма XIV века, потрогайте колокол, которому почти 300 лет.Осмотрите остатки крепостной стены — в нее встроены некоторые дома, прусские виллы, погуляйте у пруда. На водонапорной башне скоро оборудуют смотровую площадку."Делаем новую экскурсию в Багратионовск с посещением кирх с расписными потолками и интересными историями", — добавляет гид. В планах — визиты в замок Прейсиш-Эйлау после реконструкции.Путевки покупают заранееКалининградская область входит в пятерку самых востребованных экскурсионных направлений наряду с Петербургом, городами Золотого кольца, Алтаем и Байкалом, подчеркивают в компании "Алеан". Спрос на лето за год вырос на 70 процентов за счет более раннего бронирования. В структуре продаж познавательных туров на весну и лето доля региона — 15 процентов.Чаще всего едут на три дня, цена — от 22 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Алеан". Это без дороги и питания, но с экскурсиями по Калининграду, в Зеленоградск, Светлогорск и на Куршскую косу.Многие предпочитают путешествовать самостоятельно. В апреле авиаперелет из Москвы в среднем стоит 8,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга — 7,5, из Екатеринбурга — 13,3 тысячи, сообщили в сервисе "Туту".Отель в Калининграде в апреле — порядка семи тысяч рублей, подсчитали в "Яндекс. Путешествия". Бронируют обычно на четыре дня и сильно заранее — в среднем за 75 суток, говорят эксперты.
https://ria.ru/20240815/zelenogradsk-1963418361.html
калининградская область
железнодорожный
зеленоградск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006527949_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_c11f2d87817eb3c012a74dc7c9141615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, туризм-важное, маршруты - туризм, калининградская область, железнодорожный, зеленоградск, куда поехать, куда сходить , что посмотреть , отдых в россии
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Маршруты - Туризм, Калининградская область, Железнодорожный, Зеленоградск, куда поехать, куда сходить , что посмотреть , отдых в России
Тайны прошлого и уникальные места: что скрывает Калининградская область

В "Алеан" сообщили, что весной тур в Калининград стоит от 22 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВодонапорная башня в Зеленоградске
Водонапорная башня в Зеленоградске - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Водонапорная башня в Зеленоградске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Стандартный тур в самый западный регион России — это достопримечательности областного центра и прибрежные Зеленоградск, Светлогорск. Но на востоке и юге есть красивейшие места, которые тоже стоит включить в маршрут. Куда отправиться в несезон, чтобы увидеть старинные замки и кирхи, — в материале РИА Новости.

Альтернатива морю

"В Калининградской области все объекты конкурируют за внимание туриста с морем: люди стремятся на берег. При этом историческое наследие лучше сохранилось в Гвардейске, Черняховске, Железнодорожном, Правдинске. Эти городки, может, не такие парадные, как Светлогорск и Зеленоградск, но также очень ухоженные", — рассказывает один из лучших гидов России по версии РГО Константин Аверин. Сам он называет себя Двухметровым гидом, уточняя, что это не только примета его внешности, но и торговая марка.
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Гвардейск из замка Тапиау
Вид на Гвардейск из замка Тапиау - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Гвардейск из замка Тапиау
"Для начала отправляйтесь в поселок Железнодорожный (бывший Гердауэн), это у границы с Польшей. Очень красивый, его реставрируют, строят дороги, привели в порядок фасады, — продолжает Аверин. — Там погружение в атмосферу средневековой деревни".
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкГород Железнодорожный, бывший Гердауэн
Город Железнодорожный, бывший Гердауэн - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Город Железнодорожный, бывший Гердауэн
В Железнодорожном есть музей-кафе "Патефон", несколько кафе. Сувенирные лавки, в здании мельницы планируют открыть гостиницу с рестораном.

Гвардейск и Знаменск

Главная достопримечательность Гвардейска (до 1946-го — Тапиау, основан в 1255 году) — замок XIV века. Частично разрушен, реставрируется.
© РИА Новости / Мария СеливановаВ замке Тапиау
В замке Тапиау
В замке Тапиау
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаМузей в замке Тапиау
Музей в замке Тапиау
Музей в замке Тапиау
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаСредневековое оружие в замке Тапиау
Средневековое оружие в замке Тапиау
Средневековое оружие в замке Тапиау
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаРеставрация замка Тапиау в Калининградской области
Реставрация замка Тапиау в Калининградской области
Реставрация замка Тапиау в Калининградской области
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
В замке Тапиау
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Музей в замке Тапиау
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Средневековое оружие в замке Тапиау
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
Реставрация замка Тапиау в Калининградской области
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
В местном музее — макет цитадели и большая коллекция средневекового оружия.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Центральная площадь города Гвардейска в Калининградской области

Центральная площадь города Гвардейска в Калининградской области

Центральная площадь города Гвардейска в Калининградской области

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаУлица в Гвардейске
Улица в Гвардейске
Улица в Гвардейске
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаТуристы на площади Победы в Гвардейске
Туристы на площади Победы в Гвардейске
Туристы на площади Победы в Гвардейске
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаПлощадь Победы в Гвардейске
Площадь Победы в Гвардейске
Площадь Победы в Гвардейске
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4

Центральная площадь города Гвардейска в Калининградской области

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 4
Улица в Гвардейске
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Туристы на площади Победы в Гвардейске
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
Площадь Победы в Гвардейске
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
На площади Победы, бывшей Рыночной, — фонтан, военный памятник, старинная почта и храм Иоанна Предтечи.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Знаменск (бывший Велау). Кирха Святого Якоба

Знаменкс (бывший Велау). Кирха Святого Якоба

Знаменск (бывший Велау). Кирха Святого Якоба

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 2
CC BY-SA 3.0 / Ernestiner / Ruine der Evangelischen Kirche in WehlauРуины кирхи Святого Якоба в Заменске
Руины кирхи Святого Якоба в Заменске
Руины кирхи Святого Якоба в Заменске
CC BY-SA 3.0 / Ernestiner / Ruine der Evangelischen Kirche in Wehlau
2 из 2

Знаменск (бывший Велау). Кирха Святого Якоба

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 2
Руины кирхи Святого Якоба в Заменске
CC BY-SA 3.0 / Ernestiner / Ruine der Evangelischen Kirche in Wehlau
2 из 2
Велау (ныне Знаменск) известен с 1337-го. Посетите здесь кирху Святого Якоба. Говорят, когда-то в ней хранилась Библия Мартина Лютера. Необычен купол на башне — он открытый.
Храм восстанавливают. Иногда внутри проводят концерты под открытым небом.

Черняховск и Правдинск

"Черняховск привели в порядок: там прекрасный парк, есть Музей часов в старой водонапорной башне, рядом вскоре откроется гостиница", — перечисляет достопримечательности Аверин.
© РИА Новости / Мария СеливановаЧерняховск, Бывшая реформатская церковь Святого архангела Михаила
Черняховск, Бывшая реформатская церковь Святого архангела Михаила - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Черняховск, Бывшая реформатская церковь Святого архангела Михаила
Стоит посетить два храма — католический Святого Бруно и православный собор Архангела Михаила. А также замок-крепость Инстербург, заложенный в 1336-м.
© РИА Новости / Мария СеливановаДома в Черняховске
Дома в Черняховске
Дома в Черняховске
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 10
© РИА Новости / Мария СеливановаВ музее замка Инстербург
В музее замка Инстербург
В музее замка Инстербург
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 10
© РИА Новости / Мария СеливановаРуины замка Инстербург в Черняховске
Руины замка Инстербург в Черняховске
Руины замка Инстербург в Черняховске
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 10
© РИА Новости / Мария СеливановаСтаринные предметы в музее замка Инстербург
Старинные предметы в музее замка Инстербург
Старинные предметы в музее замка Инстербург
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 10
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты в музее замка Инстербург
Экспонаты в музее замка Инстербург
Экспонаты в музее замка Инстербург
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 10
© РИА Новости / Мария СеливановаЧерняховск, памятник Барклаю де Толли
Черняховск, памятник Барклаю де Толли
Черняховск, памятник Барклаю де Толли
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске Калининградской области

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске Калининградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске Калининградской области

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске Калининградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Мария СеливановаСветомузыкальный фонтан в Черняховске
Светомузыкальный фонтан в Черняховске
Светомузыкальный фонтан в Черняховске
© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 10
© РИА Новости / Мария СеливановаУлица в Черняховске
Улица в Черняховске
Улица в Черняховске
© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 10
Дома в Черняховске
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 10
В музее замка Инстербург
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 10
Руины замка Инстербург в Черняховске
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 10
Старинные предметы в музее замка Инстербург
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 10
Экспонаты в музее замка Инстербург
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 10
Черняховск, памятник Барклаю де Толли
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 10

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске Калининградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске Калининградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 10
Светомузыкальный фонтан в Черняховске
© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 10
Улица в Черняховске
© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 10
Замок когда-то принадлежал рыцарям Тевтонского ордена. Сейчас он в полуразрушенном состоянии. Сохранились хозяйственные постройки (теперь там музей) и часть стены.
В Правдинске (бывший Фридланд, основан в 1312-м) поднимитесь на колокольню Свято-Георгиевского храма XIV века, потрогайте колокол, которому почти 300 лет.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦентральная площадь Правдинска
Центральная площадь города Правдинска - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Центральная площадь Правдинска
Осмотрите остатки крепостной стены — в нее встроены некоторые дома, прусские виллы, погуляйте у пруда. На водонапорной башне скоро оборудуют смотровую площадку.
CC BY-SA 3.0 / Rosenmaiden / Багратионовск
Багратионовск - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
CC BY-SA 3.0 / Rosenmaiden /
Багратионовск
"Делаем новую экскурсию в Багратионовск с посещением кирх с расписными потолками и интересными историями", — добавляет гид. В планах — визиты в замок Прейсиш-Эйлау после реконструкции.

Путевки покупают заранее

Калининградская область входит в пятерку самых востребованных экскурсионных направлений наряду с Петербургом, городами Золотого кольца, Алтаем и Байкалом, подчеркивают в компании "Алеан".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСветлогорск
Светлогорск - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Светлогорск
Спрос на лето за год вырос на 70 процентов за счет более раннего бронирования. В структуре продаж познавательных туров на весну и лето доля региона — 15 процентов.
Чаще всего едут на три дня, цена — от 22 тысяч рублей на двоих, уточнили в "Алеан". Это без дороги и питания, но с экскурсиями по Калининграду, в Зеленоградск, Светлогорск и на Куршскую косу.
© РИА Новости / Мария СеливановаЗеленоградск. Туристы на набережной
Зеленоградск. Туристы на набережной
Зеленоградск. Туристы на набережной
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
© РИА Новости / Мария Селиванова

Зеленоградск. Скульптура "Курортница"

Зеленоградск. Скульптура Курортница

Зеленоградск. Скульптура "Курортница"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаЗеленоградск. Музей ФилоСовии
Зеленоградск. Музей ФилоСовии
Зеленоградск. Музей ФилоСовии
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5
© РИА Новости / Мария Селиванова

Калининградская область, Куршская коса, поселок Рыбачий, отель "Альтримо"

Калининградская область, Куршская коса, поселок Рыбачий, отель Альтримо

Калининградская область, Куршская коса, поселок Рыбачий, отель "Альтримо"

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
© Фото предоставлено МТС TravelТанцующий лес, Куршская коса, Калининградская область
Танцующий лес, Куршская коса, Калининградская область
Танцующий лес, Куршская коса, Калининградская область
© Фото предоставлено МТС Travel
5 из 5
Зеленоградск. Туристы на набережной
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5

Зеленоградск. Скульптура "Курортница"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
Зеленоградск. Музей ФилоСовии
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5

Калининградская область, Куршская коса, поселок Рыбачий, отель "Альтримо"

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
Танцующий лес, Куршская коса, Калининградская область
© Фото предоставлено МТС Travel
5 из 5
Многие предпочитают путешествовать самостоятельно. В апреле авиаперелет из Москвы в среднем стоит 8,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга — 7,5, из Екатеринбурга — 13,3 тысячи, сообщили в сервисе "Туту".
Отель в Калининграде в апреле — порядка семи тысяч рублей, подсчитали в "Яндекс. Путешествия". Бронируют обычно на четыре дня и сильно заранее — в среднем за 75 суток, говорят эксперты.
Курортный проспект в Зеленоградске - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Самый симпатичный российский курорт. Гид по Зеленоградску
15 августа 2024, 09:00
 
ТуризмТуризмТуризм-ВажноеМаршруты - ТуризмКалининградская областьЖелезнодорожныйЗеленоградсккуда поехатькуда сходитьчто посмотретьотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала