https://ria.ru/20250326/kadyrov-2007521116.html
Представитель певца Кадырова прокомментировал интерес следствия к артисту
Представитель певца Кадырова прокомментировал интерес следствия к артисту - РИА Новости, 26.03.2025
Представитель певца Кадырова прокомментировал интерес следствия к артисту
Интерес следствия к певцу, участнику проекта "Голос" Эмилю Кадырову по делу о хищении стало шокирующей новостью для всего менеджмента артиста, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:14:00+03:00
2025-03-26T17:14:00+03:00
2025-03-26T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Интерес следствия к певцу, участнику проекта "Голос" Эмилю Кадырову по делу о хищении стало шокирующей новостью для всего менеджмента артиста, заявил РИА Новости представитель Кадырова. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Кадыров находится на допросе по делу о хищении более одного миллиона рублей на "Пушкинских картах". "Пока не даем никаких комментариев, для всего менеджмента артиста это шокирующая новость", - сказал собеседник агентства. Ранее в среду в Telegram-канале столичного главка СК России сообщили, что мошенники похитили более одного миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", злоумышленники задержаны. По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек своего знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар", подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Отмечается, что между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия – всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет.
https://ria.ru/20250116/karta-1843996003.html
https://ria.ru/20230831/moshenniki-1893423445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, "голос", следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, "Голос", Следственный комитет России (СК РФ)
Представитель певца Кадырова прокомментировал интерес следствия к артисту
Представитель Эмиля Кадырова назвал интерес следствия к нему шокирующей новостью
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Интерес следствия к певцу, участнику проекта "Голос" Эмилю Кадырову по делу о хищении стало шокирующей новостью для всего менеджмента артиста, заявил РИА Новости представитель Кадырова.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Кадыров находится на допросе по делу о хищении более одного миллиона рублей на "Пушкинских картах".
"Пока не даем никаких комментариев, для всего менеджмента артиста это шокирующая новость", - сказал собеседник агентства.
Ранее в среду в Telegram-канале столичного главка СК России
сообщили, что мошенники похитили более одного миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", злоумышленники задержаны.
По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек своего знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар", подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Отмечается, что между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии.
Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия – всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет.