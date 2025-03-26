https://ria.ru/20250326/kadyrov-2007521116.html

Представитель певца Кадырова прокомментировал интерес следствия к артисту

Представитель певца Кадырова прокомментировал интерес следствия к артисту - РИА Новости, 26.03.2025

Представитель певца Кадырова прокомментировал интерес следствия к артисту

Интерес следствия к певцу, участнику проекта "Голос" Эмилю Кадырову по делу о хищении стало шокирующей новостью для всего менеджмента артиста, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:14:00+03:00

2025-03-26T17:14:00+03:00

2025-03-26T17:15:00+03:00

происшествия

россия

"голос"

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Интерес следствия к певцу, участнику проекта "Голос" Эмилю Кадырову по делу о хищении стало шокирующей новостью для всего менеджмента артиста, заявил РИА Новости представитель Кадырова. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Кадыров находится на допросе по делу о хищении более одного миллиона рублей на "Пушкинских картах". "Пока не даем никаких комментариев, для всего менеджмента артиста это шокирующая новость", - сказал собеседник агентства. Ранее в среду в Telegram-канале столичного главка СК России сообщили, что мошенники похитили более одного миллиона рублей на проведении фиктивных мероприятий, билеты на которые приобретались с помощью "Пушкинских карт", злоумышленники задержаны. По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек своего знакомого, работающего в киноконцертном зале "Эльдар", подельники подали заявку на платформу "PRO.Культура РФ" для участия в программе "Пушкинская карта". Отмечается, что между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия – всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет.

https://ria.ru/20250116/karta-1843996003.html

https://ria.ru/20230831/moshenniki-1893423445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, "голос", следственный комитет россии (ск рф)