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Мишустин рассказал, как будут определять число бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 26.03.2025
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12:41 26.03.2025 (обновлено: 12:43 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/kadry-2007405365.html
Мишустин рассказал, как будут определять число бюджетных мест в вузах
Мишустин рассказал, как будут определять число бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал, как будут определять число бюджетных мест в вузах
Прогноз кадровой потребности российской экономики станет ориентиром для определения числа бюджетных мест в вузах, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:41:00+03:00
2025-03-26T12:43:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Прогноз кадровой потребности российской экономики станет ориентиром для определения числа бюджетных мест в вузах, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год, он отметил, что предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами, и власти принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка труда. "В прошлом году активно занимались формированием прогноза кадровой потребности российской экономики. Сложное это, скажу вам, дело, чтобы скоординировать все классификаторы, сделать это возможным на всю страну. Он принят у нас сейчас впервые и станет ориентиром для определения числа бюджетных мест", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал, как будут определять число бюджетных мест в вузах

Мишустин: прогноз кадров для экономики станет ориентиром для числа мест в вузах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Прогноз кадровой потребности российской экономики станет ориентиром для определения числа бюджетных мест в вузах, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год, он отметил, что предприятия ключевых сфер экономики РФ должны быть обеспечены кадрами, и власти принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка труда.
"В прошлом году активно занимались формированием прогноза кадровой потребности российской экономики. Сложное это, скажу вам, дело, чтобы скоординировать все классификаторы, сделать это возможным на всю страну. Он принят у нас сейчас впервые и станет ориентиром для определения числа бюджетных мест", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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