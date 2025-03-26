https://ria.ru/20250326/istochnik-2007573155.html

Дело против Удальцова* поступило в суд

Дело против Удальцова* поступило в суд - РИА Новости, 26.03.2025

Дело против Удальцова* поступило в суд

Уголовное дело в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* об оправдании терроризма поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:33:00+03:00

2025-03-26T21:33:00+03:00

2025-03-26T21:33:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* об оправдании терроризма поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Дело поступило в суд для рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства. На сайте суда также появилась карточка этого дела, однако без фамилии обвиняемого. Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении. Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает. Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241126/lazareva-1985757191.html

https://ria.ru/20250325/peterburg-2007170162.html

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происшествия, москва, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)