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Иран продолжит оказывать поддержку палестинцам - РИА Новости, 26.03.2025
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20:45 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/iran-2007568562.html
Иран продолжит оказывать поддержку палестинцам
Иран продолжит оказывать поддержку палестинцам - РИА Новости, 26.03.2025
Иран продолжит оказывать поддержку палестинцам
Иранская сторона продолжит оказывать поддержку палестинскому народу и движению сопротивления Израилю, в том числе продолжит проводить военные операция против... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:45:00+03:00
2025-03-26T20:45:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
эсмаил каани
хасан насрулла
исмаил хания
хамас
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ТЕГЕРАН, 26 мар – РИА Новости. Иранская сторона продолжит оказывать поддержку палестинскому народу и движению сопротивления Израилю, в том числе продолжит проводить военные операция против Тель-Авива, как, например, "Правдивое обещание" в апреле 2024 года, заявил командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Эсмаил Каани. "Исламская Республика продолжит поддерживать Палестину, как посредством поддержки борцов из фронта сопротивления (Израилю – ред.), так и посредством прямых военных операций, таких как "Правдивое обещание – 1" и "Правдивое обещание – 2", - сказал Каани, выступая по национальному телевидению Ирана по случаю международного дня Аль-Кудс (день солидарности с борьбой палестинского народа против за независимость), слова командующего приводит иранское госагентство Fars. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора. Иран в минувшем году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль, проведя против него две операции. В ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске 14 апреля было проведено "Правдивое обещание". Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), эсмаил каани, хасан насрулла, исмаил хания, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Эсмаил Каани, Хасан Насрулла, Исмаил Хания, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Иран продолжит оказывать поддержку палестинцам

Командующий КСИР Каани: Иран продолжит оказывать поддержку Палестине

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 мар – РИА Новости. Иранская сторона продолжит оказывать поддержку палестинскому народу и движению сопротивления Израилю, в том числе продолжит проводить военные операция против Тель-Авива, как, например, "Правдивое обещание" в апреле 2024 года, заявил командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Эсмаил Каани.
"Исламская Республика продолжит поддерживать Палестину, как посредством поддержки борцов из фронта сопротивления (Израилю – ред.), так и посредством прямых военных операций, таких как "Правдивое обещание – 1" и "Правдивое обещание – 2", - сказал Каани, выступая по национальному телевидению Ирана по случаю международного дня Аль-Кудс (день солидарности с борьбой палестинского народа против за независимость), слова командующего приводит иранское госагентство Fars.
Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
Иран в минувшем году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль, проведя против него две операции. В ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске 14 апреля было проведено "Правдивое обещание". Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения Хезболла в районе Дахие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В ЦАХАЛ объявили год войны с ХАМАС и Ираном
6 марта, 11:29
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Эсмаил КааниХасан НасруллаИсмаил ХанияХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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