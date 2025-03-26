https://ria.ru/20250326/iran-2007568562.html

Иран продолжит оказывать поддержку палестинцам

Иран продолжит оказывать поддержку палестинцам - РИА Новости, 26.03.2025

Иран продолжит оказывать поддержку палестинцам

Иранская сторона продолжит оказывать поддержку палестинскому народу и движению сопротивления Израилю, в том числе продолжит проводить военные операция против... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:45:00+03:00

2025-03-26T20:45:00+03:00

2025-03-26T20:45:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 мар – РИА Новости. Иранская сторона продолжит оказывать поддержку палестинскому народу и движению сопротивления Израилю, в том числе продолжит проводить военные операция против Тель-Авива, как, например, "Правдивое обещание" в апреле 2024 года, заявил командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Эсмаил Каани. "Исламская Республика продолжит поддерживать Палестину, как посредством поддержки борцов из фронта сопротивления (Израилю – ред.), так и посредством прямых военных операций, таких как "Правдивое обещание – 1" и "Правдивое обещание – 2", - сказал Каани, выступая по национальному телевидению Ирана по случаю международного дня Аль-Кудс (день солидарности с борьбой палестинского народа против за независимость), слова командующего приводит иранское госагентство Fars. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора. Иран в минувшем году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль, проведя против него две операции. В ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске 14 апреля было проведено "Правдивое обещание". Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.

https://ria.ru/20250306/glava-2003363597.html

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иран

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), эсмаил каани, хасан насрулла, исмаил хания, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году