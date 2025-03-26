https://ria.ru/20250326/import-2007336432.html
Россия в феврале сократила импорт одежды из Китая
Россия в феврале сократила импорт одежды из Китая - РИА Новости, 26.03.2025
Россия в феврале сократила импорт одежды из Китая
Импорт Россией одежды из Китая в феврале сократился в годовом выражении более чем на пятую часть, обуви - на четверть, а головных уборов - почти на десятую... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:29:00+03:00
2025-03-26T04:29:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Импорт Россией одежды из Китая в феврале сократился в годовом выражении более чем на пятую часть, обуви - на четверть, а головных уборов - почти на десятую часть, выяснило РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Так, за февраль Москва приобрела одежды у Пекина на 187,6 миллиона долларов - это на 22% меньше, чем в феврале прошлого года. По сравнению с январем сокращение составило 1,7 раза. Такие объемы покупок стали минимальными с апреля прошлого года. Больше всего за месяц было импортировано женской и мужской одежды из не трикотажной ткани - на 52,5 миллиона долларов. Также в заметных объемах закупались галстуки и шейные платки (23,6 миллиона долларов), одежда для женщин и мужчин из трикотажной ткани (21,8 миллиона долларов), вязаные свитеры, кардиганы и жилеты из трикотажа (14,9 миллиона), а также трикотажные майки и фуфайки (10,7 миллиона). Сильнее всего за год сократились покупки не трикотажной верхней одежды - на 53%, трикотажных белья и пижам - на 54%, трикотажных перчаток и варежек - на 41%, бюстгальтеров и корсетов - на 33% и мужских рубашек - на 29%. Китайской обуви в РФ приехало на 177,4 миллиона долларов - на почти 28% меньше, чем годом ранее и в 2,3 раза меньше, чем месяцем ранее. При этом такие объемы закупок стали минимальными с октября. В основном россияне закупали обувь с верхом из резины или пластмассы (69 миллионов долларов), натуральной кожи (61,6 миллиона) и текстиля (38,8 миллиона), а также детали для обуви (7 миллионов). Больше всего сократился импорт деталей (на 58%) и обуви с текстильным верхом (35%). Кроме того на 8% в годовом выражении (и 41% в месячном) сократились поставки из КНР в РФ головных уборов - до 11,1 миллиона долларов, минимальных с октября.
https://ria.ru/20250325/vino-2007087253.html
https://ria.ru/20240929/odezhda-1975328441.html
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экономика, россия, китай, москва
Экономика, Россия, Китай, Москва
Россия в феврале сократила импорт одежды из Китая
Россия в феврале более чем на пятую часть сократила импорт китайской одежды
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Импорт Россией одежды из Китая в феврале сократился в годовом выражении более чем на пятую часть, обуви - на четверть, а головных уборов - почти на десятую часть, выяснило РИА Новости по данным китайской таможенной службы.
Так, за февраль Москва
приобрела одежды у Пекина
на 187,6 миллиона долларов - это на 22% меньше, чем в феврале прошлого года. По сравнению с январем сокращение составило 1,7 раза. Такие объемы покупок стали минимальными с апреля прошлого года.
Больше всего за месяц было импортировано женской и мужской одежды из не трикотажной ткани - на 52,5 миллиона долларов. Также в заметных объемах закупались галстуки и шейные платки (23,6 миллиона долларов), одежда для женщин и мужчин из трикотажной ткани (21,8 миллиона долларов), вязаные свитеры, кардиганы и жилеты из трикотажа (14,9 миллиона), а также трикотажные майки и фуфайки (10,7 миллиона).
Сильнее всего за год сократились покупки не трикотажной верхней одежды - на 53%, трикотажных белья и пижам - на 54%, трикотажных перчаток и варежек - на 41%, бюстгальтеров и корсетов - на 33% и мужских рубашек - на 29%.
Китайской обуви в РФ
приехало на 177,4 миллиона долларов - на почти 28% меньше, чем годом ранее и в 2,3 раза меньше, чем месяцем ранее. При этом такие объемы закупок стали минимальными с октября.
В основном россияне закупали обувь с верхом из резины или пластмассы (69 миллионов долларов), натуральной кожи (61,6 миллиона) и текстиля (38,8 миллиона), а также детали для обуви (7 миллионов). Больше всего сократился импорт деталей (на 58%) и обуви с текстильным верхом (35%).
Кроме того на 8% в годовом выражении (и 41% в месячном) сократились поставки из КНР
в РФ головных уборов - до 11,1 миллиона долларов, минимальных с октября.