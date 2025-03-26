Рейтинг@Mail.ru
В Химках депутату Спириной подожгли дверь квартиры - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 26.03.2025 (обновлено: 20:53 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/himki-2007568727.html
В Химках депутату Спириной подожгли дверь квартиры
В Химках депутату Спириной подожгли дверь квартиры - РИА Новости, 26.03.2025
В Химках депутату Спириной подожгли дверь квартиры
Депутату из Химок, члену партии "Единая Россия" Ирине Спириной, ранее получавшей угрозы с украинских аккаунтов, подожгли дверь квартиры, сообщили в региональном РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:46:00+03:00
2025-03-26T20:53:00+03:00
происшествия
украина
румыния
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутату из Химок, члену партии "Единая Россия" Ирине Спириной, ранее получавшей угрозы с украинских аккаунтов, подожгли дверь квартиры, сообщили в региональном отделении партии. "Против члена партии "Единая Россия", депутата Совета депутатов Химок Ирины Спириной совершено преступление - поджог двери ее квартиры. Ранее Ирина Алексеевна получала угрозы с аккаунтов из Украины, Румынии и Канады", - отмечается в Telegram-канале регионального отделения. Согласно сообщению, инцидент расследуют правоохранительные органы. "Порядка 30 лет Ирина Алексеевна работает в Химках, в учреждении здравоохранения, помогает людям. Жители доверили ей представлять свои интересы в совете депутатов. Это уважаемый человек, которого знают в округе по добрым делам", - добавили в отделении. Подмосковное отделение партии "Единая Россия" рассчитывает, что дело будет оперативно расследовано, будут установлены виновные и их мотивы.
https://ria.ru/20240809/ugrozy-1965111356.html
украина
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, румыния, единая россия
Происшествия, Украина, Румыния, Единая Россия
В Химках депутату Спириной подожгли дверь квартиры

Депутату Спириной, ранее получавшей угрозы с Украины, подожгли дверь квартиры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутату из Химок, члену партии "Единая Россия" Ирине Спириной, ранее получавшей угрозы с украинских аккаунтов, подожгли дверь квартиры, сообщили в региональном отделении партии.
"Против члена партии "Единая Россия", депутата Совета депутатов Химок Ирины Спириной совершено преступление - поджог двери ее квартиры. Ранее Ирина Алексеевна получала угрозы с аккаунтов из Украины, Румынии и Канады", - отмечается в Telegram-канале регионального отделения.
Согласно сообщению, инцидент расследуют правоохранительные органы.
"Порядка 30 лет Ирина Алексеевна работает в Химках, в учреждении здравоохранения, помогает людям. Жители доверили ей представлять свои интересы в совете депутатов. Это уважаемый человек, которого знают в округе по добрым делам", - добавили в отделении.
Подмосковное отделение партии "Единая Россия" рассчитывает, что дело будет оперативно расследовано, будут установлены виновные и их мотивы.
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер возле комиссариата полиции сектора Буюканы в Кишиневе. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз
9 августа 2024, 09:39
 
ПроисшествияУкраинаРумынияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала