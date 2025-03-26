https://ria.ru/20250326/himki-2007568727.html

В Химках депутату Спириной подожгли дверь квартиры

В Химках депутату Спириной подожгли дверь квартиры - РИА Новости, 26.03.2025

В Химках депутату Спириной подожгли дверь квартиры

Депутату из Химок, члену партии "Единая Россия" Ирине Спириной, ранее получавшей угрозы с украинских аккаунтов, подожгли дверь квартиры, сообщили в региональном РИА Новости, 26.03.2025

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2025-03-26T20:46:00+03:00

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происшествия

украина

румыния

единая россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутату из Химок, члену партии "Единая Россия" Ирине Спириной, ранее получавшей угрозы с украинских аккаунтов, подожгли дверь квартиры, сообщили в региональном отделении партии. "Против члена партии "Единая Россия", депутата Совета депутатов Химок Ирины Спириной совершено преступление - поджог двери ее квартиры. Ранее Ирина Алексеевна получала угрозы с аккаунтов из Украины, Румынии и Канады", - отмечается в Telegram-канале регионального отделения. Согласно сообщению, инцидент расследуют правоохранительные органы. "Порядка 30 лет Ирина Алексеевна работает в Химках, в учреждении здравоохранения, помогает людям. Жители доверили ей представлять свои интересы в совете депутатов. Это уважаемый человек, которого знают в округе по добрым делам", - добавили в отделении. Подмосковное отделение партии "Единая Россия" рассчитывает, что дело будет оперативно расследовано, будут установлены виновные и их мотивы.

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происшествия, украина, румыния, единая россия