https://ria.ru/20250326/gutsul-2007574718.html

Адвокат: оснований для задержания Гуцул не было

Адвокат: оснований для задержания Гуцул не было - РИА Новости, 26.03.2025

Адвокат: оснований для задержания Гуцул не было

Оснований для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул не было, защита оспорит незаконный протокол, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:51:00+03:00

2025-03-26T21:51:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Оснований для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул не было, защита оспорит незаконный протокол, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. "Дело возбуждено в 2024 году. Вчера почему они задержали — по истечении столько времени после возбуждения, когда уже все доказательства были собраны, все материалы предоставлены, изъяты, — не знаем. Это незаконное задержание. Обоснований для того, чтобы задержать Евгению Гуцул, абсолютно никаких не было. Тем самым постановление и протокол являются незаконными. И мы будем это обжаловать. Согласно процессуальному кодексу, сначала вышестоящему прокурору, потом в судебной инстанции", — сказала она.Адвокат также уточнила, что главу Гагаузии допросили в качестве подозреваемой, об обвинении речи пока не идет. "Якобы Гуцул как участник избирательной кампании поспособствовала тому, чтобы были собраны незаконные деньги и введены на счет этого избирательного фонда. И как бы эти действия были квалифицированы как незаконное финансирование избирательной компании. Это если коротко", — пояснила Байрам.Защитник отметила, что башкан сотрудничает со следствием, скрываться не собирается, поскольку признает себя абсолютно невиновной.Задержание ГуцулНакануне вечером главу Гагаузии доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа. Прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023 году.Советник Гуцул Юрий Кузнецов рассказал, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание главы Гагаузии было незаконным, местные власти продолжат доказывать свою правоту.Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Она не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Кишинев объявил политсилу антиконституционной, обвинил ее в незаконном финансировании и возбудил уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, молдавские власти начали проверки результатов самих выборов.В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство.

https://ria.ru/20250326/blok-2007432872.html

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007382896.html

https://ria.ru/20250326/peskov-2007408483.html

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Митинг в защиту Гуцул у здания Исполкома Гагаузии в Комрате Митинг в защиту Гуцул прошел у здания Исполкома Гагаузии в Комрате. 2025-03-26T21:51 true PT1M39S

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