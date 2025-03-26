https://ria.ru/20250326/gutsul-2007573800.html

Гуцул не признает себя виновной, сообщил адвокат

Гуцул не признает себя виновной, сообщил адвокат - РИА Новости, 26.03.2025

Гуцул не признает себя виновной, сообщил адвокат

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул не признает себя виновной, подозрения против нее абсурдны, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:40:00+03:00

2025-03-26T21:40:00+03:00

2025-03-26T21:46:00+03:00

евгения гуцул

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гагаузия

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул не признает себя виновной, подозрения против нее абсурдны, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.Накануне Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Мы сотрудничаем со следствием, ответили абсолютно на все вопросы, которые были заданы (во время допроса Евгении Гуцул в качестве подозреваемой – ред.). Скрываться незачем и нет никакого смысла. Так как Евгения Гуцул себя признает абсолютно невиновный, даже абсурдно считать сформулированное подозрение правдоподобным", - сказала Байрам.Адвокат напомнила, что глава Гагаузии была задержана на 72 часа. "И уже в течение этого времени прокурор должен решить либо по его истечению Евгения Гуцул идет домой, то есть она освобождается, либо до истечения этого времени прокурор обязан решить, идет ли он с ходатайством о применении меры пресечения либо он отпускает Евгению Гуцул. Уже будут исходить из показаний, которые были даны сегодня", - пояснила Байрам.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250326/gagauzija-2007469909.html

https://ria.ru/20250326/zaderzhanie-2007517346.html

https://ria.ru/20250326/mid-2007422684.html

молдавия

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евгения гуцул, в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул