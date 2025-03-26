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Гуцул допросили в качестве подозреваемой, сообщил адвокат - РИА Новости, 26.03.2025
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21:26 26.03.2025 (обновлено: 22:18 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007572837.html
Гуцул допросили в качестве подозреваемой, сообщил адвокат
Гуцул допросили в качестве подозреваемой, сообщил адвокат - РИА Новости, 26.03.2025
Гуцул допросили в качестве подозреваемой, сообщил адвокат
Главу Гагаузии Евгению Гуцул допросили в качестве подозреваемой, обвинения не предъявили, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:26:00+03:00
2025-03-26T22:18:00+03:00
гагаузия
в мире
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Главу Гагаузии Евгению Гуцул допросили в качестве подозреваемой, обвинения не предъявили, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.Накануне Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Сегодня Евгению Гуцул допросили в качестве подозреваемой. Пока что следствие выдвинуло лишь подозрения. Об обвинении речи еще не идет. Что будет завтра, нам неизвестно", - сказала Байрам.Адвокат пояснила, в чем именно заключаются подозрения в адрес главы Гагаузии. "Якобы Евгения Гуцул как участник избирательной кампании (главы Гагаузии в 2023 году – ред.) поспособствовала тому, чтобы были собраны незаконные деньги и введены на счет этого избирательного фонда. И как бы эти действия были квалифицированы тем самым и как незаконное финансирование избирательной компании. Вот в чем она подозревается. Это если коротко", - отметила защитник.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250326/zaderzhanie-2007517346.html
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гагаузия, в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул допросили в качестве подозреваемой, сообщил адвокат

Главу Гагаузии Гуцул допросили в качестве подозреваемой, обвинения не предъявили

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Главу Гагаузии Евгению Гуцул допросили в качестве подозреваемой, обвинения не предъявили, заявила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.
Накануне Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Госдуме прокомментировали задержание Гуцул
Вчера, 17:07
"Сегодня Евгению Гуцул допросили в качестве подозреваемой. Пока что следствие выдвинуло лишь подозрения. Об обвинении речи еще не идет. Что будет завтра, нам неизвестно", - сказала Байрам.
Адвокат пояснила, в чем именно заключаются подозрения в адрес главы Гагаузии. "Якобы Евгения Гуцул как участник избирательной кампании (главы Гагаузии в 2023 году – ред.) поспособствовала тому, чтобы были собраны незаконные деньги и введены на счет этого избирательного фонда. И как бы эти действия были квалифицированы тем самым и как незаконное финансирование избирательной компании. Вот в чем она подозревается. Это если коротко", - отметила защитник.
Митинг в защиту Гуцул у здания Исполкома Гагаузии в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
МИД России отреагировал на задержание Гуцул
Вчера, 13:14
 
ГагаузияВ миреМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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