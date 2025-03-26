Парламент Гагаузии потребовал расследовать задержание Гуцул
Парламент Гагаузии потребовал международного расследования задержания Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Парламент Гагаузии требует провести расследование процесса задержания главы автономии Евгении Гуцул, а также ее освобождения, говорится в заявлении высшего законодательного органа автономии в составе Молдавии.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Народное собрание (парламент - ред.) Гагаузии, как легитимный орган власти автономии, требует немедленного освобождения Евгении Гуцул и прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии. Проведения независимого международного расследования действий прокуроров и офицеров антикоррупции (с участием ОБСЕ, Совета Европы, представителей правоохранительных антикоррупционных органов Турции и России)", - говорится в заявлении, принятом единогласно на экстренном заседании гагаузского парламента.
Отмечается, что претензии к Гуцул не имеют доказательной базы и основаны на политическом заказе, что подтверждает отсутствие прозрачности в расследовании, игнорирование прокурорами процедурных норм.
Гуцул обратилась к жителям Гагаузии
Вчера, 11:48