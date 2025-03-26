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Парламент Гагаузии потребовал расследовать задержание Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
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13:46 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007435719.html
Парламент Гагаузии потребовал расследовать задержание Гуцул
Парламент Гагаузии потребовал расследовать задержание Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
Парламент Гагаузии потребовал расследовать задержание Гуцул
Парламент Гагаузии требует провести расследование процесса задержания главы автономии Евгении Гуцул, а также ее освобождения, говорится в заявлении высшего... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:46:00+03:00
2025-03-26T13:46:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
обсе
совет европы
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Парламент Гагаузии требует провести расследование процесса задержания главы автономии Евгении Гуцул, а также ее освобождения, говорится в заявлении высшего законодательного органа автономии в составе Молдавии. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Народное собрание (парламент - ред.) Гагаузии, как легитимный орган власти автономии, требует немедленного освобождения Евгении Гуцул и прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии. Проведения независимого международного расследования действий прокуроров и офицеров антикоррупции (с участием ОБСЕ, Совета Европы, представителей правоохранительных антикоррупционных органов Турции и России)", - говорится в заявлении, принятом единогласно на экстренном заседании гагаузского парламента. Отмечается, что претензии к Гуцул не имеют доказательной базы и основаны на политическом заказе, что подтверждает отсутствие прозрачности в расследовании, игнорирование прокурорами процедурных норм.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007382896.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, обсе, совет европы, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, ОБСЕ, Совет Европы, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Парламент Гагаузии потребовал расследовать задержание Гуцул

Парламент Гагаузии потребовал международного расследования задержания Гуцул

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Парламент Гагаузии требует провести расследование процесса задержания главы автономии Евгении Гуцул, а также ее освобождения, говорится в заявлении высшего законодательного органа автономии в составе Молдавии.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Народное собрание (парламент - ред.) Гагаузии, как легитимный орган власти автономии, требует немедленного освобождения Евгении Гуцул и прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии. Проведения независимого международного расследования действий прокуроров и офицеров антикоррупции (с участием ОБСЕ, Совета Европы, представителей правоохранительных антикоррупционных органов Турции и России)", - говорится в заявлении, принятом единогласно на экстренном заседании гагаузского парламента.
Отмечается, что претензии к Гуцул не имеют доказательной базы и основаны на политическом заказе, что подтверждает отсутствие прозрачности в расследовании, игнорирование прокурорами процедурных норм.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулОБСЕСовет ЕвропыЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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