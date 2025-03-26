https://ria.ru/20250326/gutsul-2007435719.html

Парламент Гагаузии потребовал расследовать задержание Гуцул

Парламент Гагаузии потребовал расследовать задержание Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

Парламент Гагаузии потребовал расследовать задержание Гуцул

Парламент Гагаузии требует провести расследование процесса задержания главы автономии Евгении Гуцул, а также ее освобождения, говорится в заявлении высшего... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:46:00+03:00

2025-03-26T13:46:00+03:00

2025-03-26T13:46:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Парламент Гагаузии требует провести расследование процесса задержания главы автономии Евгении Гуцул, а также ее освобождения, говорится в заявлении высшего законодательного органа автономии в составе Молдавии. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Народное собрание (парламент - ред.) Гагаузии, как легитимный орган власти автономии, требует немедленного освобождения Евгении Гуцул и прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии. Проведения независимого международного расследования действий прокуроров и офицеров антикоррупции (с участием ОБСЕ, Совета Европы, представителей правоохранительных антикоррупционных органов Турции и России)", - говорится в заявлении, принятом единогласно на экстренном заседании гагаузского парламента. Отмечается, что претензии к Гуцул не имеют доказательной базы и основаны на политическом заказе, что подтверждает отсутствие прозрачности в расследовании, игнорирование прокурорами процедурных норм.

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007382896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, обсе, совет европы, задержание главы гагаузии гуцул