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Прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней - РИА Новости, 26.03.2025
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13:10 26.03.2025 (обновлено: 13:23 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007421107.html
Прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней
Прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней - РИА Новости, 26.03.2025
Прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней
Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила РИА Новости, что прокуратура страны готовит прошение... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:10:00+03:00
2025-03-26T13:23:00+03:00
молдавия
евгения гуцул
кишинев
гагаузия
марина таубер
майя санду
в мире
задержание главы гагаузии гуцул
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила РИА Новости, что прокуратура страны готовит прошение на арест главы автономии Евгении Гуцул на 30 дней.Накануне Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа."События вчерашнего дня показали, что власть готова перейти последний рубикон. В аэропорту Кишинева Евгению подвергли усиленному досмотру, изъяли паспорт и допрашивали и держали без причины 3 часа, а затем задержали на трое суток без законных оснований и перевезли в изолятор... избегая контакта с журналистами. Сегодня же стало известно, что прокуратура готовит прошение на арест Евгении на 30 дней! Напомню, Гуцул летела в Стамбул по приглашению международного журналистского конгресса, на важные для автономии мероприятия и встречи. Никуда далее она лететь не собиралась. На руках у нее был и обратный билет из Стамбула", - сказала Таубер.По ее словам, показательным моментом является то, что в Кишиневе не объясняют причины и мотивы задержания. "И это при том, что она не уклонялась от следствия, присутствовала на всех заседаниях, не имела мер, ограничивающих ее рабочий выезд. И даже новое обвинение против нее не требует изоляции, она продолжает исполнять обязанности башкана (главы Гагаузии - ред.)", - подчеркнула Таубрер.Она отметила, что власти понимают, что действуют наперекор закону. "Но в панике, осознавая свою слабость и бессилие, готовы на всё, лишь бы устранить конкурентов — настоящих лидеров, которым доверяют и за которыми готовы идти молдаване. Цель PAS (правящей партии - ред.) — устранить реальную оппозицию перед парламентскими выборами и оказать давление на целый регион — Гагаузию... Евгения Гуцул — законно избранный башкан, но (президент Молдавии) Майя Санду отказывается включать ее в состав правительства, нарушая закон. Вдобавок Евгению незаконно исключили из Совета регионального развития Гагаузии. К тому же регион постоянно сталкивается с экономическим давлением со стороны Кишинева, который показательно урезает ему бюджеты", - заключила Таубер.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007409624.html
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молдавия, евгения гуцул, кишинев, гагаузия, марина таубер, майя санду, в мире, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Евгения Гуцул, Кишинев, Гагаузия, Марина Таубер, Майя Санду, В мире, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней

Таубер: прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила РИА Новости, что прокуратура страны готовит прошение на арест главы автономии Евгении Гуцул на 30 дней.
Накануне Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа.
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Кремль отреагировал на задержание Гуцул
Вчера, 12:47
"События вчерашнего дня показали, что власть готова перейти последний рубикон. В аэропорту Кишинева Евгению подвергли усиленному досмотру, изъяли паспорт и допрашивали и держали без причины 3 часа, а затем задержали на трое суток без законных оснований и перевезли в изолятор... избегая контакта с журналистами. Сегодня же стало известно, что прокуратура готовит прошение на арест Евгении на 30 дней! Напомню, Гуцул летела в Стамбул по приглашению международного журналистского конгресса, на важные для автономии мероприятия и встречи. Никуда далее она лететь не собиралась. На руках у нее был и обратный билет из Стамбула", - сказала Таубер.
По ее словам, показательным моментом является то, что в Кишиневе не объясняют причины и мотивы задержания. "И это при том, что она не уклонялась от следствия, присутствовала на всех заседаниях, не имела мер, ограничивающих ее рабочий выезд. И даже новое обвинение против нее не требует изоляции, она продолжает исполнять обязанности башкана (главы Гагаузии - ред.)", - подчеркнула Таубрер.
Она отметила, что власти понимают, что действуют наперекор закону. "Но в панике, осознавая свою слабость и бессилие, готовы на всё, лишь бы устранить конкурентов — настоящих лидеров, которым доверяют и за которыми готовы идти молдаване. Цель PAS (правящей партии - ред.) — устранить реальную оппозицию перед парламентскими выборами и оказать давление на целый регион — Гагаузию... Евгения Гуцул — законно избранный башкан, но (президент Молдавии) Майя Санду отказывается включать ее в состав правительства, нарушая закон. Вдобавок Евгению незаконно исключили из Совета регионального развития Гагаузии. К тому же регион постоянно сталкивается с экономическим давлением со стороны Кишинева, который показательно урезает ему бюджеты", - заключила Таубер.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
МИД России отреагировал на задержание Гуцул
Вчера, 13:14
 
МолдавияЕвгения ГуцулКишиневГагаузияМарина ТауберМайя СандуВ миреЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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