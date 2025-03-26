https://ria.ru/20250326/gutsul-2007421107.html

Прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней

Прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней - РИА Новости, 26.03.2025

Прокуратура Молдавии готовит прошение на арест Гуцул на 30 дней

Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила РИА Новости, что прокуратура страны готовит прошение... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:10:00+03:00

2025-03-26T13:10:00+03:00

2025-03-26T13:23:00+03:00

молдавия

евгения гуцул

кишинев

гагаузия

марина таубер

майя санду

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила РИА Новости, что прокуратура страны готовит прошение на арест главы автономии Евгении Гуцул на 30 дней.Накануне Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа."События вчерашнего дня показали, что власть готова перейти последний рубикон. В аэропорту Кишинева Евгению подвергли усиленному досмотру, изъяли паспорт и допрашивали и держали без причины 3 часа, а затем задержали на трое суток без законных оснований и перевезли в изолятор... избегая контакта с журналистами. Сегодня же стало известно, что прокуратура готовит прошение на арест Евгении на 30 дней! Напомню, Гуцул летела в Стамбул по приглашению международного журналистского конгресса, на важные для автономии мероприятия и встречи. Никуда далее она лететь не собиралась. На руках у нее был и обратный билет из Стамбула", - сказала Таубер.По ее словам, показательным моментом является то, что в Кишиневе не объясняют причины и мотивы задержания. "И это при том, что она не уклонялась от следствия, присутствовала на всех заседаниях, не имела мер, ограничивающих ее рабочий выезд. И даже новое обвинение против нее не требует изоляции, она продолжает исполнять обязанности башкана (главы Гагаузии - ред.)", - подчеркнула Таубрер.Она отметила, что власти понимают, что действуют наперекор закону. "Но в панике, осознавая свою слабость и бессилие, готовы на всё, лишь бы устранить конкурентов — настоящих лидеров, которым доверяют и за которыми готовы идти молдаване. Цель PAS (правящей партии - ред.) — устранить реальную оппозицию перед парламентскими выборами и оказать давление на целый регион — Гагаузию... Евгения Гуцул — законно избранный башкан, но (президент Молдавии) Майя Санду отказывается включать ее в состав правительства, нарушая закон. Вдобавок Евгению незаконно исключили из Совета регионального развития Гагаузии. К тому же регион постоянно сталкивается с экономическим давлением со стороны Кишинева, который показательно урезает ему бюджеты", - заключила Таубер.

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007409624.html

https://ria.ru/20250326/mid-2007422684.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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