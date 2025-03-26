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Кремль: молдавские власти используют методы нажима на конкурентов Санду - РИА Новости, 26.03.2025
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12:57 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007415494.html
Кремль: молдавские власти используют методы нажима на конкурентов Санду
Кремль: молдавские власти используют методы нажима на конкурентов Санду - РИА Новости, 26.03.2025
Кремль: молдавские власти используют методы нажима на конкурентов Санду
В Кремле считают, что власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на политиков, которые составляют конкуренцию президенту Майе Санду, сказал... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:57:00+03:00
2025-03-26T12:57:00+03:00
молдавия
россия
майя санду
дмитрий песков
в мире
задержание главы гагаузии гуцул
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Кремле считают, что власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на политиков, которые составляют конкуренцию президенту Майе Санду, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию Санду", - сказал пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20250326/moldavija-2007409093.html
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молдавия, россия, майя санду, дмитрий песков, в мире, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Россия, Майя Санду, Дмитрий Песков, В мире, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Кремль: молдавские власти используют методы нажима на конкурентов Санду

Песков: молдавские власти используют методы нажима на конкурентов Санду

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАкция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Кремле считают, что власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на политиков, которые составляют конкуренцию президенту Майе Санду, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию Санду", - сказал пресс-секретарь президента.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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МолдавияРоссияМайя СандуДмитрий ПесковВ миреЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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