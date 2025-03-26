https://ria.ru/20250326/gutsul-2007415494.html

Кремль: молдавские власти используют методы нажима на конкурентов Санду

Кремль: молдавские власти используют методы нажима на конкурентов Санду - РИА Новости, 26.03.2025

Кремль: молдавские власти используют методы нажима на конкурентов Санду

В Кремле считают, что власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на политиков, которые составляют конкуренцию президенту Майе Санду, сказал... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:57:00+03:00

2025-03-26T12:57:00+03:00

2025-03-26T12:57:00+03:00

молдавия

россия

майя санду

дмитрий песков

в мире

задержание главы гагаузии гуцул

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Кремле считают, что власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на политиков, которые составляют конкуренцию президенту Майе Санду, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию Санду", - сказал пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20250326/moldavija-2007409093.html

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молдавия, россия, майя санду, дмитрий песков, в мире, задержание главы гагаузии гуцул