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Кремль отреагировал на задержание Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
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12:47 26.03.2025 (обновлено: 15:03 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007409624.html
Кремль отреагировал на задержание Гуцул
Кремль отреагировал на задержание Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
Кремль отреагировал на задержание Гуцул
В Кремле осуждают преследование оппозиционных политиков в Молдавии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание главы... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:47:00+03:00
2025-03-26T15:03:00+03:00
в мире
дмитрий песков
молдавия
кишинев
задержание главы гагаузии гуцул
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Кремле осуждают преследование оппозиционных политиков в Молдавии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул."Мы, конечно же, осуждаем подобные действия и считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов. И предоставить свободу действий всем политическим силам в стране", — сказал он.Как отметил пресс-секретарь, молдавские власти используют методы самого неприкрытого нажима на политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию президенту Майе Санду.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии накануне доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.Советник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание Гуцул было незаконным, власти региона продолжат доказывать свою правоту.Как отметил заместитель руководителя региона Виктор Петров, молдавские власти стягивают в Комрат полицию, ситуация накаляется.Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Она не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007382896.html
https://ria.ru/20250326/moldavija-2007409093.html
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Митинг в защиту Гуцул у здания Исполкома Гагаузии в Комрате
Митинг в защиту Гуцул прошел у здания Исполкома Гагаузии в Комрате.
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в мире, дмитрий песков, молдавия, кишинев, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Дмитрий Песков, Молдавия, Кишинев, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Кремль отреагировал на задержание Гуцул

Кремль осудил задержание главы Гагаузии Гуцул в Молдавии

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАкция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Кремле осуждают преследование оппозиционных политиков в Молдавии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул.
"Мы, конечно же, осуждаем подобные действия и считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов. И предоставить свободу действий всем политическим силам в стране", — сказал он.
Как отметил пресс-секретарь, молдавские власти используют методы самого неприкрытого нажима на политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию президенту Майе Санду.

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии накануне доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Гуцул обратилась к жителям Гагаузии
Вчера, 11:48
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.
Советник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание Гуцул было незаконным, власти региона продолжат доказывать свою правоту.
Как отметил заместитель руководителя региона Виктор Петров, молдавские власти стягивают в Комрат полицию, ситуация накаляется.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Шор жестко высказался о задержании Гуцул
Вчера, 12:46
Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Она не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул
Вчера, 10:10
 
В миреДмитрий ПесковМолдавияКишиневЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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