https://ria.ru/20250326/gutsul-2007383827.html

Шор назвал задержание Гуцул беспределом

Шор назвал задержание Гуцул беспределом - РИА Новости, 26.03.2025

Шор назвал задержание Гуцул беспределом

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул нет никаких оснований. РИА Новости, 26.03.2025

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2025-03-26T11:52:00+03:00

2025-03-26T11:53:00+03:00

в мире

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евгения гуцул

илан шор

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул нет никаких оснований. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Евгению Гуцул до сих пор держат в застенках режима. Никаких законных оснований для задержания нет. Это продолжающийся по указке властей беспредел", - написал Шор, комментируя задержание Гуцул. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007382896.html

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Ольга Фомченкова

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