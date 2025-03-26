Шор назвал задержание Гуцул беспределом
Шор заявил об отсутствии законных оснований для задержания главы Гагаузии Гуцул
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул нет никаких оснований.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Евгению Гуцул до сих пор держат в застенках режима. Никаких законных оснований для задержания нет. Это продолжающийся по указке властей беспредел", - написал Шор, комментируя задержание Гуцул.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гуцул обратилась к жителям Гагаузии
Вчера, 11:48