Рейтинг@Mail.ru
Шор назвал задержание Гуцул беспределом - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 26.03.2025 (обновлено: 11:53 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007383827.html
Шор назвал задержание Гуцул беспределом
Шор назвал задержание Гуцул беспределом - РИА Новости, 26.03.2025
Шор назвал задержание Гуцул беспределом
Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул нет никаких оснований. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:52:00+03:00
2025-03-26T11:53:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
евгения гуцул
илан шор
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007377584_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e1cf64c0f0647ed95e07216245363578.jpg
КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул нет никаких оснований. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Евгению Гуцул до сих пор держат в застенках режима. Никаких законных оснований для задержания нет. Это продолжающийся по указке властей беспредел", - написал Шор, комментируя задержание Гуцул. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007382896.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007377584_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4c4bef0503d9483b0af4c0526fca3d1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, илан шор, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Шор назвал задержание Гуцул беспределом

Шор заявил об отсутствии законных оснований для задержания главы Гагаузии Гуцул

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАкция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул нет никаких оснований.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Евгению Гуцул до сих пор держат в застенках режима. Никаких законных оснований для задержания нет. Это продолжающийся по указке властей беспредел", - написал Шор, комментируя задержание Гуцул.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Гуцул обратилась к жителям Гагаузии
Вчера, 11:48
 
В миреКишиневМолдавияЕвгения ГуцулИлан ШорЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала