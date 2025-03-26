https://ria.ru/20250326/gutsul-2007382896.html

Гуцул обратилась к жителям Гагаузии

Гуцул обратилась к жителям Гагаузии - РИА Новости, 26.03.2025

Гуцул обратилась к жителям Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул передала жителям региона призыв не опускать руки, чтобы не потерять автономию, заявил РИА Новости депутат парламента... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:48:00+03:00

2025-03-26T11:48:00+03:00

2025-03-26T11:54:00+03:00

гагаузия

молдавия

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул передала жителям региона призыв не опускать руки, чтобы не потерять автономию, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Вадим Фотеску.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Сломить дух башкана (главы - ред.) Гагаузии у режима не получилось и не получится. Евгения Александровна благодарна всем за поддержку… она просила передать и Народному собранию (парламенту - ред.) и народу Гагаузии, что если они опустят руки, то они потеряют автономию. Она настроена по-боевому", - заявил Фотеску после посещения изолятора, в котором находится Гуцул.Он заверил, что представители блока "Победа" будут использовать все доступные правовые меры, чтобы добиться восстановления справедливости."Никаких оснований для содержания Гуцул под стражей на сегодняшний день не существует. Она неоднократно выезжала за рубеж и всегда возвращалась, подозревать ее в желании покинуть страну нет никаких оснований", - подчеркнул депутат.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.

https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007383827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

гагаузия, молдавия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул