https://ria.ru/20250326/gutsul-2007380253.html

Гуцул после задержания заявила, что уверена в своей невиновности

Гуцул после задержания заявила, что уверена в своей невиновности - РИА Новости, 26.03.2025

Гуцул после задержания заявила, что уверена в своей невиновности

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что уверена в своей невиновности, сообщил после встречи с ней в изоляторе депутат парламента Молдавии от блока РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:38:00+03:00

2025-03-26T11:38:00+03:00

2025-03-26T11:46:00+03:00

молдавия

задержание главы гагаузии гуцул

в мире

кишинев

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что уверена в своей невиновности, сообщил после встречи с ней в изоляторе депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Денис Уланов.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Нам предоставили доступ, мы встречались с Евгений Александровной, она передает благодарность за поддержку. Евгения Александровна уверена в своей невиновности, она крайне удивлена произошедшими событиями, поскольку подтвердили свою приверженность к соблюдению закона", - заявил Уланов после посещения изолятора, в котором находится Гуцул.По его словам, Гуцул надеется, что в Молдавии еще существует здравый смысл и законность. Уланов заверил, что глава Гуцул справится со всем и морально, и физически.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007375161.html

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молдавия

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молдавия, задержание главы гагаузии гуцул, в мире, кишинев, евгения гуцул