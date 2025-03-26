Гуцул после задержания заявила, что уверена в своей невиновности
Глава Гагаузии Гуцул после задержания заявила, что уверена в своей невиновности
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что уверена в своей невиновности, сообщил после встречи с ней в изоляторе депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Денис Уланов.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Нам предоставили доступ, мы встречались с Евгений Александровной, она передает благодарность за поддержку. Евгения Александровна уверена в своей невиновности, она крайне удивлена произошедшими событиями, поскольку подтвердили свою приверженность к соблюдению закона", - заявил Уланов после посещения изолятора, в котором находится Гуцул.
По его словам, Гуцул надеется, что в Молдавии еще существует здравый смысл и законность. Уланов заверил, что глава Гуцул справится со всем и морально, и физически.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.