https://ria.ru/20250326/gutsul-2007375161.html

Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания

Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания - РИА Новости, 26.03.2025

Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на митинг в Комрате после задержания политика в Кишиневе, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:25:00+03:00

2025-03-26T11:25:00+03:00

2025-03-26T12:00:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на митинг в Комрате после задержания политика в Кишиневе, сообщил корреспондент РИА Новости.Акция проходит у здания правительства автономии, местные жители собрались, чтобы выразить поддержку Гуцул. С собой они принесли гагаузские флаги, а также плакаты с призывами "Руки прочь от Гагаузии", "Кишинев, хватит давить на Гагаузию", "Гагаузия — не колония Кишинева". Участники митинга скандируют "Свободу башкану"."Просто так башкана Гагаузии не закрывают, приказ пришел лично от Майи Санду (президента Молдавии. — Прим. ред.). Я возьму смелость на себя, мне кажется, что у них (властей страны. — Прим. ред.) под ногами горит земля, потому что на последних выборах Гагаузия на 95 процентов проголосовала против Майи Санду. Мы выбрали Евгению Гуцул, это наш выбор! Мы не согласны с тем, что Майя Санду — президент, но мы не лезем в вашу кухню!" — заявил на митинге активист Михаил Влах.В 11:00 (12:00 мск) в Комрате пройдет специальное заседание парламента Гагаузии, посвященное задержанию Гуцул. Ожидается, что депутаты могут запросить помощь международных организаций.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры в ближайшие часы предъявят Гуцул обвинения и запросят суд о предварительном аресте по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.Советник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание Гуцул было незаконным, власти региона продолжат доказывать свою правоту.Как отметил заместитель руководителя региона Виктор Петров, молдавские власти стягивают в Комрат полицию, ситуация накаляется.Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила Гуцул — представительница оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007374036.html

https://ria.ru/20250215/gutsul-1999568994.html

https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, комрат