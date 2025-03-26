Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 26.03.2025 (обновлено: 12:00 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007375161.html
Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания
Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания - РИА Новости, 26.03.2025
Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на митинг в Комрате после задержания политика в Кишиневе, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:25:00+03:00
2025-03-26T12:00:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
комрат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007369025_0:144:1280:864_1920x0_80_0_0_346e83661203ad8b3f4ef7e8c7b9841a.jpg
КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на митинг в Комрате после задержания политика в Кишиневе, сообщил корреспондент РИА Новости.Акция проходит у здания правительства автономии, местные жители собрались, чтобы выразить поддержку Гуцул. С собой они принесли гагаузские флаги, а также плакаты с призывами "Руки прочь от Гагаузии", "Кишинев, хватит давить на Гагаузию", "Гагаузия — не колония Кишинева". Участники митинга скандируют "Свободу башкану"."Просто так башкана Гагаузии не закрывают, приказ пришел лично от Майи Санду (президента Молдавии. — Прим. ред.). Я возьму смелость на себя, мне кажется, что у них (властей страны. — Прим. ред.) под ногами горит земля, потому что на последних выборах Гагаузия на 95 процентов проголосовала против Майи Санду. Мы выбрали Евгению Гуцул, это наш выбор! Мы не согласны с тем, что Майя Санду — президент, но мы не лезем в вашу кухню!" — заявил на митинге активист Михаил Влах.В 11:00 (12:00 мск) в Комрате пройдет специальное заседание парламента Гагаузии, посвященное задержанию Гуцул. Ожидается, что депутаты могут запросить помощь международных организаций.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры в ближайшие часы предъявят Гуцул обвинения и запросят суд о предварительном аресте по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.Советник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание Гуцул было незаконным, власти региона продолжат доказывать свою правоту.Как отметил заместитель руководителя региона Виктор Петров, молдавские власти стягивают в Комрат полицию, ситуация накаляется.Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила Гуцул — представительница оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007374036.html
https://ria.ru/20250215/gutsul-1999568994.html
https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html
гагаузия
молдавия
кишинев
комрат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007369025_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c30fb4ef74fdca53ce482a92285e844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, комрат
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Комрат
Сторонники Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания

Сторонники главы Гагаузии Гуцул вышли на митинг в Комрате после ее задержания

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАкция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на митинг в Комрате после задержания политика в Кишиневе, сообщил корреспондент РИА Новости.
Акция проходит у здания правительства автономии, местные жители собрались, чтобы выразить поддержку Гуцул. С собой они принесли гагаузские флаги, а также плакаты с призывами "Руки прочь от Гагаузии", "Кишинев, хватит давить на Гагаузию", "Гагаузия — не колония Кишинева". Участники митинга скандируют "Свободу башкану".
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАкция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
"Просто так башкана Гагаузии не закрывают, приказ пришел лично от Майи Санду (президента Молдавии. — Прим. ред.). Я возьму смелость на себя, мне кажется, что у них (властей страны. — Прим. ред.) под ногами горит земля, потому что на последних выборах Гагаузия на 95 процентов проголосовала против Майи Санду. Мы выбрали Евгению Гуцул, это наш выбор! Мы не согласны с тем, что Майя Санду — президент, но мы не лезем в вашу кухню!" — заявил на митинге активист Михаил Влах.
В 11:00 (12:00 мск) в Комрате пройдет специальное заседание парламента Гагаузии, посвященное задержанию Гуцул. Ожидается, что депутаты могут запросить помощь международных организаций.
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАкция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры в ближайшие часы предъявят Гуцул обвинения и запросят суд о предварительном аресте по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Шор прокомментировал задержание Гуцул
Вчера, 11:22
Советник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание Гуцул было незаконным, власти региона продолжат доказывать свою правоту.
Как отметил заместитель руководителя региона Виктор Петров, молдавские власти стягивают в Комрат полицию, ситуация накаляется.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Гуцул заявила, что ее уговаривали отказаться от сотрудничества с Россией
15 февраля, 14:16
Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила Гуцул — представительница оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Участники митинга в поддержку Александра Нестеровского возле здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Осталось полгода". Россию оскорбила одна из слабейших стран Европы
25 марта, 08:00
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуКомрат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала