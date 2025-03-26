https://ria.ru/20250326/gutsul-2007360231.html

Депутат ПМР назвал задержание Гуцул репрессиями перед выборами

Депутат ПМР назвал задержание Гуцул репрессиями перед выборами - РИА Новости, 26.03.2025

Депутат ПМР назвал задержание Гуцул репрессиями перед выборами

Задержание главы Гагаузии - это репрессии перед выборами в парламент Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:23:00+03:00

2025-03-26T10:23:00+03:00

2025-03-26T11:30:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Задержание главы Гагаузии - это репрессии перед выборами в парламент Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул. Позже информацию о задержании политика подтвердил Национальный антикоррупционный центр республики, главу автономии задержали на 72 часа. "Ее задержание на 72 часа представляет собой явный показатель репрессий власти президента Молдовы Майи Санду, направленных на устранение реальной оппозиции в преддверии выборов. Санду и ее кураторы хотят устранить с арены блок "Победа", открыто выступающий против вступления Молдавии в ЕС и за евразийскую интеграцию. Кроме того, нынешние молдавские руководители явно готовят новые "обрезания" полномочий автономии Гагаузии и, возможно, даже ее ликвидацию", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также считает, что задержание главы Гагаузии это и очередная провокация против России с целью вынудить Москву публично заступиться за руководителя Гагаузии. По его словам, как только это будет сделано, "власти Молдавии по шаблону обвинят Россию во вмешательстве в дела". "Теперь понятно, почему Санду сознательно выставляет себя в невыгодном свете, демонстративно не принимая верительные грамоты у российского посла Олега Озерова уже пятый месяц. Она готовит либо крупный скандал, либо полный разрыв с Россией. Все это порождает предположения, что власти Молдавии, зачищая оппозиционное поле, столь же легко могут пойти и на фальсификацию предстоящих парламентских выборов вкупе с силовым подавлением тех, кто против фальсификации будет протестовать", - отметил Сафонов. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, и следующие намечены на осень 2025 года. Оппозиция страны выражает серьезные опасения по поводу того, что власти могут использовать этот период для усиления давления на своих политических оппонентов. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007357434.html

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007358425.html

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007357558.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евгения гуцул, олег озеров, евросоюз, задержание главы гагаузии гуцул