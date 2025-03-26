https://ria.ru/20250326/gutsul-2007358425.html

Замглавы Гагаузии назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию

Замглавы Гагаузии назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию - РИА Новости, 26.03.2025

Замглавы Гагаузии назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию

Задержание в Кишиневе главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является давлением на оппозицию, за этим могут последовать аресты других... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:16:00+03:00

2025-03-26T10:16:00+03:00

2025-03-26T11:30:00+03:00

в мире

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гагаузия

евгения гуцул

юрий кузнецов

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Задержание в Кишиневе главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является давлением на оппозицию, за этим могут последовать аресты других оппозиционеров, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа. "Задержание Евгении гуцул является давлением на оппозицию, скорее всего за этим последуют аресты и других оппозиционеров, в преддверии парламентских выборов партия "Действие и солидарность" зачищает себе дорогу, таким образом, очистив свое политическое поле от оппозиции, они хотят обеспечить себе победу", - заявил Петров. Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.

https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007357434.html

https://ria.ru/20250326/moldavija-2007322303.html

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