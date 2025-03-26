Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Гагаузии назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 26.03.2025 (обновлено: 11:30 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007358425.html
Замглавы Гагаузии назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию
Замглавы Гагаузии назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию - РИА Новости, 26.03.2025
Замглавы Гагаузии назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию
Задержание в Кишиневе главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является давлением на оппозицию, за этим могут последовать аресты других... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:16:00+03:00
2025-03-26T11:30:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
юрий кузнецов
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942005575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_462e73249888a915e6a41e2fbd27cf4d.jpg
КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Задержание в Кишиневе главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является давлением на оппозицию, за этим могут последовать аресты других оппозиционеров, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа. "Задержание Евгении гуцул является давлением на оппозицию, скорее всего за этим последуют аресты и других оппозиционеров, в преддверии парламентских выборов партия "Действие и солидарность" зачищает себе дорогу, таким образом, очистив свое политическое поле от оппозиции, они хотят обеспечить себе победу", - заявил Петров. Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007357434.html
https://ria.ru/20250326/moldavija-2007322303.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942005575_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_cc13f5d8e1175e4920b0a56b28d19b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, юрий кузнецов, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Юрий Кузнецов, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Замглавы Гагаузии назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию

Замглавы Гагаузии Петров назвал задержание Гуцул давлением на оппозицию

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Задержание в Кишиневе главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является давлением на оппозицию, за этим могут последовать аресты других оппозиционеров, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул
Вчера, 10:10
"Задержание Евгении гуцул является давлением на оппозицию, скорее всего за этим последуют аресты и других оппозиционеров, в преддверии парламентских выборов партия "Действие и солидарность" зачищает себе дорогу, таким образом, очистив свое политическое поле от оппозиции, они хотят обеспечить себе победу", - заявил Петров.
Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.
Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Лидер партии Возрождение Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Молдавская партия "Возрождение" осудила задержание Гуцул
Вчера, 00:19
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЮрий КузнецовЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала