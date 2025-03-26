https://ria.ru/20250326/gutsul-2007357558.html
Статус задержанной в Кишиневе Гуцул неизвестен, заявил замглавы Гагаузии
Статус задержанной в Кишиневе Гуцул неизвестен, заявил замглавы Гагаузии - РИА Новости, 26.03.2025
Статус задержанной в Кишиневе Гуцул неизвестен, заявил замглавы Гагаузии
Процессуальный статус задержанной главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул пока неизвестен, сообщил РИА Новости замглавы региона Виктор... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:12:00+03:00
2025-03-26T10:12:00+03:00
2025-03-26T11:30:00+03:00
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задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Процессуальный статус задержанной главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул пока неизвестен, сообщил РИА Новости замглавы региона Виктор Петров. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа. "Нам пока не известно, какой у нее статус. Информация о мере пресечения станет известна после 72 часов, то есть после того, как истечет срок задержания", - заявил Петров. Он сообщил, что акции поддержки Гуцул пройдут и в Гагаузии, и в Кишиневе, в рамках этих мероприятий будут приняты резолюции. Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007327768.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, юрий кузнецов, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Юрий Кузнецов, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Статус задержанной в Кишиневе Гуцул неизвестен, заявил замглавы Гагаузии
Замглавы Гагаузии Петров: статус задержанной в Кишиневе Гуцул неизвестен