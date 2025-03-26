https://ria.ru/20250326/gutsul-2007332362.html

Гуцул доставили в антикоррупционный центр

Гуцул доставили в антикоррупционный центр - РИА Новости, 26.03.2025

Гуцул доставили в антикоррупционный центр

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T02:59:00+03:00

2025-03-26T02:59:00+03:00

2025-03-26T03:10:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

стамбул

евгения гуцул

юрий кузнецов

майя санду

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КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы.Ранее несколько телеканалов в Молдавии сообщили, что во вторник вечером башкана Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул. Позже эту информацию подтвердил Национальный антикоррупционный центр республики, главу автономии задержали на 72 часа."Гуцул привезли в здание НАЦ через вход со двора. Адвокаты были вместе с ней", — сказал представитель пресс-службы главы Гагаузии. Источник отметил, что правоохранительные органы стянули дополнительные силы, около здания дежурят несколько полицейских машин с усиленным составом. У здания собрались сторонники Гуцул, среди них — депутаты от блока "Победа" и представители других оппозиционных партий. Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Башкан Гагаузии также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы.Ранее во вторник НАЦ сообщил о проведении обысков по делу о финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии.Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

https://ria.ru/20250320/gutsul-2006089953.html

https://ria.ru/20250312/gutsul-2004607116.html

https://ria.ru/20250326/moldavija-2007327581.html

молдавия

кишинев

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, стамбул, евгения гуцул, юрий кузнецов, майя санду