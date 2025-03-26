Рейтинг@Mail.ru
Задержанную главу Гагаузской автономии увезли из аэропорта Кишинева - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007329636.html
Задержанную главу Гагаузской автономии увезли из аэропорта Кишинева
Задержанную главу Гагаузской автономии увезли из аэропорта Кишинева - РИА Новости, 26.03.2025
Задержанную главу Гагаузской автономии увезли из аэропорта Кишинева
Задержанную главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул увезли из аэропорта Кишинева на спецмашине антикоррупционного центра, сообщили РИА Новости в ее... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:05:00+03:00
2025-03-26T02:05:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
стамбул
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951251737_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_e8295fb17b952cbde2f4609929a6da04.jpg
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Задержанную главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул увезли из аэропорта Кишинева на спецмашине антикоррупционного центра, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. Ранее ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул. Позже информацию о задержании политика подтвердил Национальный антикоррупционный центр республики, главу автономии задержали на 72 часа. "Гуцул вывели из аэропорта, она была без наручников. Ее посадили в спецмашину НАЦ. Ее адвокаты находятся рядом с ней", - сказал представитель пресс-службы главы автономии. Ранее советник Гуцул сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции вопросы, важные для автономии. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250222/gagauzija-2000968231.html
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007327768.html
https://ria.ru/20250320/gutsul-2006089953.html
молдавия
кишинев
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951251737_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_6449a9905e2ff36ee032a4b3553f4dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, стамбул, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Стамбул, Евгения Гуцул, Майя Санду
Задержанную главу Гагаузской автономии увезли из аэропорта Кишинева

Задержанную Гуцул увезли из аэропорта на машине антикоррупционного центра

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Задержанную главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул увезли из аэропорта Кишинева на спецмашине антикоррупционного центра, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
Ранее ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул. Позже информацию о задержании политика подтвердил Национальный антикоррупционный центр республики, главу автономии задержали на 72 часа.
Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Спикера парламента Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева
22 февраля, 10:44
"Гуцул вывели из аэропорта, она была без наручников. Ее посадили в спецмашину НАЦ. Ее адвокаты находятся рядом с ней", - сказал представитель пресс-службы главы автономии.
Ранее советник Гуцул сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции вопросы, важные для автономии.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.
В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Гуцул должна была лететь в Стамбул по приглашению журналистского конгресса
01:39
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Гуцул раскрыла, почему власти Молдавии открыли против нее уголовное дело
20 марта, 01:23
 
В миреМолдавияКишиневСтамбулЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала