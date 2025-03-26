Задержанную главу Гагаузской автономии увезли из аэропорта Кишинева
Задержанную Гуцул увезли из аэропорта на машине антикоррупционного центра
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Задержанную главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул увезли из аэропорта Кишинева на спецмашине антикоррупционного центра, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
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"Гуцул вывели из аэропорта, она была без наручников. Ее посадили в спецмашину НАЦ. Ее адвокаты находятся рядом с ней", - сказал представитель пресс-службы главы автономии.
Ранее советник Гуцул сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции вопросы, важные для автономии.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.
В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.