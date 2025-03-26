Гуцул должна была лететь в Стамбул по приглашению журналистского конгресса
Советник Гуцул Кузнецов сообщил, что глава Гагаузии должна была лететь в Стамбул
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса, заявил ее советник Юрий Кузнецов.
"Диктаторское руководство Молдавии узурпировало власть и поставило рамки каждому гражданину страны. Евгения Александровна отправлялась в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса с 25 по 30 марта. Кроме того, глава Гагаузии планировала обсудить в Турции вопросы - важные для автономии", - сказал Кузнецов журналистам.
Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.
В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.