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Гутерреш заявил о готовности к добрым услугам для урегулирования по Украине - РИА Новости, 26.03.2025
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21:38 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/guterresh-2007573624.html
Гутерреш заявил о готовности к добрым услугам для урегулирования по Украине
Гутерреш заявил о готовности к добрым услугам для урегулирования по Украине - РИА Новости, 26.03.2025
Гутерреш заявил о готовности к добрым услугам для урегулирования по Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по-прежнему готов предоставить свои "добрые услуги" для урегулирования по Украине, сообщил его представитель Стефан... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:38:00+03:00
2025-03-26T21:38:00+03:00
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ООН, 26 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по-прежнему готов предоставить свои "добрые услуги" для урегулирования по Украине, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. "Добрые услуги генерального секретаря по-прежнему доступны для поддержки всех усилий, направленных на достижение мира", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Гутерреш выражает надежду, что договоренности РФ и США, а также США и Украины в Эр-Рияде проложат путь к прочному прекращению огня и будут способствовать достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, добавил его представитель. Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрении договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны. Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/oon-2007555826.html
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в мире, украина, сша, россия, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, рустем умеров, оон, россельхозбанк
В мире, Украина, США, Россия, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Рустем Умеров, ООН, Россельхозбанк
Гутерреш заявил о готовности к добрым услугам для урегулирования по Украине

Генсек ООН Гутерреш готов предоставить добрые услуги ради мира на Украине

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 26 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по-прежнему готов предоставить свои "добрые услуги" для урегулирования по Украине, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Добрые услуги генерального секретаря по-прежнему доступны для поддержки всех усилий, направленных на достижение мира", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Гутерреш выражает надежду, что договоренности РФ и США, а также США и Украины в Эр-Рияде проложат путь к прочному прекращению огня и будут способствовать достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, добавил его представитель.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Генсек ООН поприветствовал итоги переговоров в Эр-Рияде
Вчера, 19:26
Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрении договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.
Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
ООН обеспокоилась гибелью людей в приграничных регионах России
Вчера, 17:58
 
В миреУкраинаСШАРоссияАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикРустем УмеровООНРоссельхозбанк
 
 
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