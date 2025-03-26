https://ria.ru/20250326/gospodderzhka-2007617038.html

На Кубани депутаты призвали создать новые меры господдержки для судоходства

На Кубани депутаты призвали создать новые меры господдержки для судоходства - РИА Новости, 27.03.2025

На Кубани депутаты призвали создать новые меры господдержки для судоходства

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе заседания рекомендовали краевому Минтрансу рассмотреть возможность оказания господдержки... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-26T21:07:00+03:00

2025-03-26T21:07:00+03:00

2025-03-27T09:32:00+03:00

краснодарский край

черное море

геленджик

господдержка

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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе заседания рекомендовали краевому Минтрансу рассмотреть возможность оказания господдержки организациям, занятым в перевозке пассажиров морским водным транспортом, сообщили в пресс-службе парламента. Сейчас в крае функционирует девять портов, в том числе на Черном море - в Геленджике, Тамани, Туапсе, Новороссийске и Сочи, пропускная способность последнего составляет около 1,6 миллиона человек. Однако парламентарии отмечают факторы, сдерживающие использование морских скоростных судов для доставки людей - это сезонность и высокая себестоимость перевозок. "Для обеспечения рентабельности профильных транспортных компаний им предоставляются определенные субсидии из федерального бюджета. В ходе рассмотрения постановления было отмечено, что для организации дальнейших регулярных пассажирских морских перевозок необходимо предусмотреть аналогичные меры поддержки и на региональном уровне. По итогам обсуждения парламентарии рекомендовали краевому Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами и организациями рассмотреть возможность оказания господдержки организациям, занятым в перевозке пассажиров морским водным транспортом в субъекте, в том числе на маршрутах, начинавшихся в его границах", - говорится в сообщении. Отмечается, что Минкурортов региона также предстоит проработать вопрос участия Кубани в госпрограмме РФ "Развитие туризма" в части получения субсидий на развитие портовой инфраструктуры, а также определить для этих целей участки земли и акватории. "Практика показывает большую востребованность морского пассажирского сообщения между курортными городами Кубани, а также яхтенного и других видов морского туризма. Поэтому представляется вполне целесообразным принять меры к расширению портовой инфраструктуры, оказанию мер государственной поддержки компаниям, осуществляющим перевозку пассажиров морским водным транспортом. Частичный же переход грузовой логистики на морские линии способствовал бы снижению в высокий сезон нагрузки на ключевые автомагистрали края, ведь год от года количество приезжающих к нам туристов постоянно увеличивается", - отметил председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20250131/investory-1996729828.html

https://ria.ru/20250324/kurort-2006946908.html

черное море

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

черное море, геленджик, господдержка