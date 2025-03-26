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На Кубани депутаты призвали создать новые меры господдержки для судоходства - РИА Новости, 27.03.2025
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Краснодарский край
 
21:07 26.03.2025 (обновлено: 09:32 27.03.2025)
https://ria.ru/20250326/gospodderzhka-2007617038.html
На Кубани депутаты призвали создать новые меры господдержки для судоходства
На Кубани депутаты призвали создать новые меры господдержки для судоходства - РИА Новости, 27.03.2025
На Кубани депутаты призвали создать новые меры господдержки для судоходства
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе заседания рекомендовали краевому Минтрансу рассмотреть возможность оказания господдержки... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-26T21:07:00+03:00
2025-03-27T09:32:00+03:00
краснодарский край
черное море
геленджик
господдержка
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе заседания рекомендовали краевому Минтрансу рассмотреть возможность оказания господдержки организациям, занятым в перевозке пассажиров морским водным транспортом, сообщили в пресс-службе парламента. Сейчас в крае функционирует девять портов, в том числе на Черном море - в Геленджике, Тамани, Туапсе, Новороссийске и Сочи, пропускная способность последнего составляет около 1,6 миллиона человек. Однако парламентарии отмечают факторы, сдерживающие использование морских скоростных судов для доставки людей - это сезонность и высокая себестоимость перевозок. "Для обеспечения рентабельности профильных транспортных компаний им предоставляются определенные субсидии из федерального бюджета. В ходе рассмотрения постановления было отмечено, что для организации дальнейших регулярных пассажирских морских перевозок необходимо предусмотреть аналогичные меры поддержки и на региональном уровне. По итогам обсуждения парламентарии рекомендовали краевому Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами и организациями рассмотреть возможность оказания господдержки организациям, занятым в перевозке пассажиров морским водным транспортом в субъекте, в том числе на маршрутах, начинавшихся в его границах", - говорится в сообщении. Отмечается, что Минкурортов региона также предстоит проработать вопрос участия Кубани в госпрограмме РФ "Развитие туризма" в части получения субсидий на развитие портовой инфраструктуры, а также определить для этих целей участки земли и акватории. "Практика показывает большую востребованность морского пассажирского сообщения между курортными городами Кубани, а также яхтенного и других видов морского туризма. Поэтому представляется вполне целесообразным принять меры к расширению портовой инфраструктуры, оказанию мер государственной поддержки компаниям, осуществляющим перевозку пассажиров морским водным транспортом. Частичный же переход грузовой логистики на морские линии способствовал бы снижению в высокий сезон нагрузки на ключевые автомагистрали края, ведь год от года количество приезжающих к нам туристов постоянно увеличивается", - отметил председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20250131/investory-1996729828.html
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черное море, геленджик, господдержка
Краснодарский край, Черное море, Геленджик, Господдержка

На Кубани депутаты призвали создать новые меры господдержки для судоходства

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе заседания рекомендовали краевому Минтрансу рассмотреть возможность оказания господдержки организациям, занятым в перевозке пассажиров морским водным транспортом, сообщили в пресс-службе парламента.
Сейчас в крае функционирует девять портов, в том числе на Черном море - в Геленджике, Тамани, Туапсе, Новороссийске и Сочи, пропускная способность последнего составляет около 1,6 миллиона человек. Однако парламентарии отмечают факторы, сдерживающие использование морских скоростных судов для доставки людей - это сезонность и высокая себестоимость перевозок.
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"Для обеспечения рентабельности профильных транспортных компаний им предоставляются определенные субсидии из федерального бюджета. В ходе рассмотрения постановления было отмечено, что для организации дальнейших регулярных пассажирских морских перевозок необходимо предусмотреть аналогичные меры поддержки и на региональном уровне. По итогам обсуждения парламентарии рекомендовали краевому Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами и организациями рассмотреть возможность оказания господдержки организациям, занятым в перевозке пассажиров морским водным транспортом в субъекте, в том числе на маршрутах, начинавшихся в его границах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минкурортов региона также предстоит проработать вопрос участия Кубани в госпрограмме РФ "Развитие туризма" в части получения субсидий на развитие портовой инфраструктуры, а также определить для этих целей участки земли и акватории.
"Практика показывает большую востребованность морского пассажирского сообщения между курортными городами Кубани, а также яхтенного и других видов морского туризма. Поэтому представляется вполне целесообразным принять меры к расширению портовой инфраструктуры, оказанию мер государственной поддержки компаниям, осуществляющим перевозку пассажиров морским водным транспортом. Частичный же переход грузовой логистики на морские линии способствовал бы снижению в высокий сезон нагрузки на ключевые автомагистрали края, ведь год от года количество приезжающих к нам туристов постоянно увеличивается", - отметил председатель парламента Юрий Бурлачко.
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