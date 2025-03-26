https://ria.ru/20250326/gosduma-2007388881.html

В Госдуме назвали страны ЕС халявщиками

В Госдуме назвали страны ЕС халявщиками - РИА Новости, 26.03.2025

В Госдуме назвали страны ЕС халявщиками

Европейские страны давно превратились в "нахлебников", и никто больше не намерен брать их на иждивение, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые... РИА Новости, 26.03.2025

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Европейские страны давно превратились в "нахлебников", и никто больше не намерен брать их на иждивение, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее президент США Дональд Трамп назвал европейские страны "халявщиками". По его словам, это касается и расходов на поддержку Украины. Кроме того, в интервью Newsmax, он заявил, что страны ЕС оказались хуже врагов. "Трамп озвучил на весь земной шар то, что в западном мире не решался озвучить никто. Европейские страны, по сути, давно уже превратились в нахлебников, которые всерьез уверены, что все остальные государства обязаны их не просто содержать, но и обеспечивать все их капризы и хотелки", - сказал Хамитов. Он отметил, что весь мир будет решать проблемы, зарабатывать деньги, предотвращать конфликты и катаклизмы, а страны Евросоюза будут "нежиться в уютных креслах и составлять списки", что еще все вокруг обязаны сделать. По мнению депутата Госдумы, европейские страны ничем, кроме бесконечных и пустых разговоров на тему: "за все хорошее против всего плохого", заниматься не намерены, так как они отстаивают свои "ценности," и на этом их обязанности заканчиваются. Хамитов подчеркнул, что такой тип существования в биологии называется паразитическим. По словам политика, неслучайно после начала СВО, а затем и после прихода Трампа к власти, в ЕС начались беспокойные бурления. "Как это так – нам придется самим решать свои проблемы? Да, господа европейцы, картина мира безвозвратно изменилась. Либо вы будете сосуществовать с остальными странами на общих основаниях, либо через какое-то время попросту исчезнете с карты мира. Но брать вас на иждивение точно больше никто не намерен", - заключил Хамитов.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007315421.html

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сша, украина, амир хамитов, дональд трамп, госдума рф, евросоюз, в мире