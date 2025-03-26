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Депутаты предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми - РИА Новости, 26.03.2025
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04:27 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/gosduma-2007336258.html
Депутаты предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми
Депутаты предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми - РИА Новости, 26.03.2025
Депутаты предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается выплачивать до 1,8 миллиона рублей... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:27:00+03:00
2025-03-26T04:27:00+03:00
общество
ипотека
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается выплачивать до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки семьям, где с 2024 года родился ребенок, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Законопроектом предлагается… установить комплекс мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)", - сообщается в пояснительной записке. Законопроектом предлагаются новые меры поддержки семей с детьми для погашения ипотеки. В документах уточняется, что родители, у которых с 1 января 2024 года родился первый, второй или третий ребенок, смогут получить выплаты: 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 тысяч за второго и 700 тысяч за третьего, и максимальная сумма поддержки - 1,8 миллиона рублей. Отмечается, что эти средства направляются в первую очередь на основной долг, при этом, если долг меньше, оставшиеся деньги предлагается направит на погашение процентов по кредиту. Согласно сопроводительным документам, поддержка будет предоставляться только на один ипотечный кредит, оформленный до 1 января 2030 года, и средства можно будет использовать на покупку или строительство жилья, оплату доли в недвижимости, взносы в жилищные кооперативы и полное погашение ипотеки. Как рассказал РИА Новости Миронов, мера поддержки касается семей, в которых дети родились после 1 января 2024 года, при этом не учитываются дети без российского гражданства и в отношении которых граждане были лишены родительских прав. Политик отметил, что законопроект не случайно вносится в день отчета правительства перед Госдумой, так как текущий демографический кризис требует от кабмина более эффективных решений. "В преддверии отчета правительства мы повторно вносим в Госдуму одну из наших программных демографических инициатив - о прогрессивных выплатах семьям на погашение ипотеки при рождении детей", - сказал он. По его словам, еще несколько лет назад эксперты думской фракции СРЗП рассчитали, что такая мера поддержки способна дать до 600 тысяч новых рождений в год, тем самым увеличив рождаемость в полтора раза. "Напомню, что за прошлый год естественная убыль населения составила почти 600 тысяч человек, население крупного города. Коэффициент рождаемости остается крайне низким - 1,4. Нам нужно восполнять потери, разворачивать ситуацию в демографии, и ради этого не скупиться на поддержку семей. В том числе в решении ключевого жилищного вопроса", - подчеркнул Миронов.
https://ria.ru/20250307/ipoteka-2003519305.html
https://ria.ru/20240924/ipoteka-1974354683.html
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общество, ипотека, сергей миронов, госдума рф
Общество, Ипотека, Сергей Миронов, Госдума РФ
Депутаты предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми

В Госдуму внесут проект о выплатах семьям с детьми денег на погашение ипотеки

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается выплачивать до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки семьям, где с 2024 года родился ребенок, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Законопроектом предлагается… установить комплекс мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)", - сообщается в пояснительной записке.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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7 марта, 01:06
Законопроектом предлагаются новые меры поддержки семей с детьми для погашения ипотеки. В документах уточняется, что родители, у которых с 1 января 2024 года родился первый, второй или третий ребенок, смогут получить выплаты: 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 тысяч за второго и 700 тысяч за третьего, и максимальная сумма поддержки - 1,8 миллиона рублей. Отмечается, что эти средства направляются в первую очередь на основной долг, при этом, если долг меньше, оставшиеся деньги предлагается направит на погашение процентов по кредиту.
Согласно сопроводительным документам, поддержка будет предоставляться только на один ипотечный кредит, оформленный до 1 января 2030 года, и средства можно будет использовать на покупку или строительство жилья, оплату доли в недвижимости, взносы в жилищные кооперативы и полное погашение ипотеки.
Как рассказал РИА Новости Миронов, мера поддержки касается семей, в которых дети родились после 1 января 2024 года, при этом не учитываются дети без российского гражданства и в отношении которых граждане были лишены родительских прав. Политик отметил, что законопроект не случайно вносится в день отчета правительства перед Госдумой, так как текущий демографический кризис требует от кабмина более эффективных решений. "В преддверии отчета правительства мы повторно вносим в Госдуму одну из наших программных демографических инициатив - о прогрессивных выплатах семьям на погашение ипотеки при рождении детей", - сказал он.
По его словам, еще несколько лет назад эксперты думской фракции СРЗП рассчитали, что такая мера поддержки способна дать до 600 тысяч новых рождений в год, тем самым увеличив рождаемость в полтора раза. "Напомню, что за прошлый год естественная убыль населения составила почти 600 тысяч человек, население крупного города. Коэффициент рождаемости остается крайне низким - 1,4. Нам нужно восполнять потери, разворачивать ситуацию в демографии, и ради этого не скупиться на поддержку семей. В том числе в решении ключевого жилищного вопроса", - подчеркнул Миронов.
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ОбществоИпотекаСергей МироновГосдума РФ
 
 
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