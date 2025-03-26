https://ria.ru/20250326/gorlovka-2007582487.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Луганское
Украинские войска обстреляли Горловку и Луганское - РИА Новости, 26.03.2025
Украинские войска обстреляли Горловку и Луганское
Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по Горловке и поселку Луганское, сообщили в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:10:00+03:00
2025-03-26T23:10:00+03:00
2025-03-26T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по Горловке и поселку Луганское, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Луганское: три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.Кроме того, ВСУ с 22.20 по 22.30 выпустили еще шесть снарядов того же калибра по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html
https://ria.ru/20250323/gorlovka-2006819536.html
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Украинские войска обстреляли Горловку и Луганское
ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Горловке и Луганскому