https://ria.ru/20250326/gorlovka-2007474622.html

Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке, пострадал один человек

Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке, пострадал один человек - РИА Новости, 26.03.2025

Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке, пострадал один человек

Водитель автобуса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:55:00+03:00

2025-03-26T15:55:00+03:00

2025-03-26T20:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Водитель автобуса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ в 14.10 мск атаковали дроном-камикадзе Никитовский район Горловки. В управлении также сообщили, что ВСУ в 14.40 мск атаковали Калининский район Горловки при помощи дрона-камикадзе. По данным мэра, в результате этой атаки повреждено домостроение. "В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в жилмассиве "Комсомолец" ранен водитель автобуса маршрута № 2", - написал Приходько в Telegram-канале. Мэр отметил, что врачи проводят операцию пострадавшему. Кроме того, из-за атаки дрона ВСУ поврежден автобус. Позже Приходько рассказал, что пострадавший водитель находится в тяжелом состоянии, у него поражен головной мозг. Он также отметил, что благодаря системе РЭБ дрон изменил свою траекторию и ударил перед автобусом, и водителю удалось в последний момент увернуться, иначе жертв могло быть "на порядок больше".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия