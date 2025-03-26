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Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке, пострадал один человек - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 26.03.2025 (обновлено: 20:52 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/gorlovka-2007474622.html
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке, пострадал один человек
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке, пострадал один человек - РИА Новости, 26.03.2025
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке, пострадал один человек
Водитель автобуса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:55:00+03:00
2025-03-26T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Водитель автобуса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ в 14.10 мск атаковали дроном-камикадзе Никитовский район Горловки. В управлении также сообщили, что ВСУ в 14.40 мск атаковали Калининский район Горловки при помощи дрона-камикадзе. По данным мэра, в результате этой атаки повреждено домостроение. "В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в жилмассиве "Комсомолец" ранен водитель автобуса маршрута № 2", - написал Приходько в Telegram-канале. Мэр отметил, что врачи проводят операцию пострадавшему. Кроме того, из-за атаки дрона ВСУ поврежден автобус. Позже Приходько рассказал, что пострадавший водитель находится в тяжелом состоянии, у него поражен головной мозг. Он также отметил, что благодаря системе РЭБ дрон изменил свою траекторию и ударил перед автобусом, и водителю удалось в последний момент увернуться, иначе жертв могло быть "на порядок больше".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке, пострадал один человек

Мэр Приходько: при атаке БПЛА ВСУ на Горловку пострадал водитель автобуса

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия атаки БПЛА ВСУ на автобус в Горловке
Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус в Горловке - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус в Горловке
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Водитель автобуса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько.
Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ в 14.10 мск атаковали дроном-камикадзе Никитовский район Горловки. В управлении также сообщили, что ВСУ в 14.40 мск атаковали Калининский район Горловки при помощи дрона-камикадзе. По данным мэра, в результате этой атаки повреждено домостроение.
«
"В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в жилмассиве "Комсомолец" ранен водитель автобуса маршрута № 2", - написал Приходько в Telegram-канале.
Мэр отметил, что врачи проводят операцию пострадавшему. Кроме того, из-за атаки дрона ВСУ поврежден автобус.
Позже Приходько рассказал, что пострадавший водитель находится в тяжелом состоянии, у него поражен головной мозг. Он также отметил, что благодаря системе РЭБ дрон изменил свою траекторию и ударил перед автобусом, и водителю удалось в последний момент увернуться, иначе жертв могло быть "на порядок больше".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия удара дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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