Габбард ответила на критику за ретвит журналиста RT
Глава нацразведки США Габбард напомнила демократам о свободе прессы и слова
© AP Photo / Mary AltafferТулси Габбард
© AP Photo / Mary Altaffer
Тулси Габбард. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Глава нацразведки США Тулси Габбард в среду в ответ на критику демократов ее ретвита поста автора RT напомнила о свободе прессы и слова, закрепленной в Первой поправке к Конституции США.
Габбард 15 марта репостнула публикацию комментатора RT Иэна Майлза Чонга о том, что президент США Дональд Трамп приказал закрыть Агентство США по глобальным медиа (USAGM), в чей портфель входили "Голос Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). Автор RT в твите отметил, что данные издания занимаются пропагандой ультралевых настроений и провоенной риторики против России.
"Я настаиваю на праве, гарантированном Первой поправкой, выражать свои личные взгляды по различным вопросам", - заявила Габбард на слушаниях в конгрессе в ответ на вопрос от конгрессмена-демократа о том, насколько уместно в ее позиции ретвитить пост лица, связанного с российским государственным изданием.
Она напомнила, что репостнула публикацию на ее личную страницу в соцсети X, а не в рабочий аккаунт главы нацразвездки.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT якобы во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
** признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
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