https://ria.ru/20250326/glava-2007570813.html

Габбард ответила на критику за ретвит журналиста RT

Габбард ответила на критику за ретвит журналиста RT - РИА Новости, 26.03.2025

Габбард ответила на критику за ретвит журналиста RT

Глава нацразведки США Тулси Габбард в среду в ответ на критику демократов ее ретвита поста автора RT напомнила о свободе прессы и слова, закрепленной в Первой... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:08:00+03:00

2025-03-26T21:08:00+03:00

2025-03-26T21:08:00+03:00

в мире

сша

россия

франция

тулси габбард

дональд трамп

эммануэль макрон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983842582_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db07f84976ba3befc69f6d424afe0f2e.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Глава нацразведки США Тулси Габбард в среду в ответ на критику демократов ее ретвита поста автора RT напомнила о свободе прессы и слова, закрепленной в Первой поправке к Конституции США. Габбард 15 марта репостнула публикацию комментатора RT Иэна Майлза Чонга о том, что президент США Дональд Трамп приказал закрыть Агентство США по глобальным медиа (USAGM), в чей портфель входили "Голос Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). Автор RT в твите отметил, что данные издания занимаются пропагандой ультралевых настроений и провоенной риторики против России. "Я настаиваю на праве, гарантированном Первой поправкой, выражать свои личные взгляды по различным вопросам", - заявила Габбард на слушаниях в конгрессе в ответ на вопрос от конгрессмена-демократа о том, насколько уместно в ее позиции ретвитить пост лица, связанного с российским государственным изданием. Она напомнила, что репостнула публикацию на ее личную страницу в соцсети X, а не в рабочий аккаунт главы нацразвездки. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT якобы во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств.* СМИ, признанное в России иноагентом.** признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией

https://ria.ru/20250307/ssha-2003463655.html

сша

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, франция, тулси габбард, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент