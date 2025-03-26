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Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком - РИА Новости, 26.03.2025
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03:25 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/glava-2007334026.html
Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком
Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком - РИА Новости, 26.03.2025
Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком
Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил в своем Telegram-канале, что добирается на рабочее место пешком после прошедшего 24 марта мощного... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T03:25:00+03:00
2025-03-26T03:25:00+03:00
петропавловск-камчатский
ленинский район
камчатка
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил в своем Telegram-канале, что добирается на рабочее место пешком после прошедшего 24 марта мощного циклона, принесшего снегопад. "Как и многие сегодня вынужден добираться на работу пешком. Ленинский район стоит. В целом обстановка напряженная на дорогах. За ночь подрядчики смогли несколько расширить магистраль. Снежные массы по городу, отсутствие тротуаров, это ужасная ситуация. Не устраивает она ни горожан ни меня", - заявил глава города. Он добавил, что большинство остановочных павильонов уже очищены от снега. Сегодня продолжатся работы по расчистке разворотных площадок для автобусов. Существует проблема с автобусным пассажирским сообщение в ряде микрорайонов - транспорт не доходит до конечных остановок. По словам Беляева, в отношении недобросовестных подрядчиков "будут приняты соответствующие меры реагирования". Как передает корреспондент РИА Новости из Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор практически н ведется расчистка придомовых территорий. Во многих дворах автомобили остаются блокированными снежными массами с 24 марта. Вдоль магистральных проездов в большинстве районов отсутствуют тротуары для пешеходов и людям приходится передвигаться прямо по проезжей части. Из-за отсутствия подъездов к жилым домам не вывозится мусор с контейнерных площадок. Мощный циклон обрушился на Камчатку в ночь на 24 марта. Он принес 63 миллиметра осадков - это около 60 процентов месячной нормы.
https://ria.ru/20250324/rebenok-2006848674.html
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петропавловск-камчатский
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петропавловск-камчатский, ленинский район, камчатка, общество
Петропавловск-Камчатский, Ленинский район, Камчатка, Общество
Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком

Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком после снегопада

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСнегопад в Камчатской области
Снегопад в Камчатской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Снегопад в Камчатской области. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил в своем Telegram-канале, что добирается на рабочее место пешком после прошедшего 24 марта мощного циклона, принесшего снегопад.
"Как и многие сегодня вынужден добираться на работу пешком. Ленинский район стоит. В целом обстановка напряженная на дорогах. За ночь подрядчики смогли несколько расширить магистраль. Снежные массы по городу, отсутствие тротуаров, это ужасная ситуация. Не устраивает она ни горожан ни меня", - заявил глава города.
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Он добавил, что большинство остановочных павильонов уже очищены от снега. Сегодня продолжатся работы по расчистке разворотных площадок для автобусов. Существует проблема с автобусным пассажирским сообщение в ряде микрорайонов - транспорт не доходит до конечных остановок.
По словам Беляева, в отношении недобросовестных подрядчиков "будут приняты соответствующие меры реагирования".
Как передает корреспондент РИА Новости из Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор практически н ведется расчистка придомовых территорий. Во многих дворах автомобили остаются блокированными снежными массами с 24 марта. Вдоль магистральных проездов в большинстве районов отсутствуют тротуары для пешеходов и людям приходится передвигаться прямо по проезжей части. Из-за отсутствия подъездов к жилым домам не вывозится мусор с контейнерных площадок.
Мощный циклон обрушился на Камчатку в ночь на 24 марта. Он принес 63 миллиметра осадков - это около 60 процентов месячной нормы.
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