https://ria.ru/20250326/glava-2007334026.html

Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком

Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком - РИА Новости, 26.03.2025

Глава Петропавловска-Камчатского добирается на работу пешком

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил в своем Telegram-канале, что добирается на рабочее место пешком после прошедшего 24 марта мощного... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T03:25:00+03:00

2025-03-26T03:25:00+03:00

2025-03-26T03:25:00+03:00

петропавловск-камчатский

ленинский район

камчатка

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил в своем Telegram-канале, что добирается на рабочее место пешком после прошедшего 24 марта мощного циклона, принесшего снегопад. "Как и многие сегодня вынужден добираться на работу пешком. Ленинский район стоит. В целом обстановка напряженная на дорогах. За ночь подрядчики смогли несколько расширить магистраль. Снежные массы по городу, отсутствие тротуаров, это ужасная ситуация. Не устраивает она ни горожан ни меня", - заявил глава города. Он добавил, что большинство остановочных павильонов уже очищены от снега. Сегодня продолжатся работы по расчистке разворотных площадок для автобусов. Существует проблема с автобусным пассажирским сообщение в ряде микрорайонов - транспорт не доходит до конечных остановок. По словам Беляева, в отношении недобросовестных подрядчиков "будут приняты соответствующие меры реагирования". Как передает корреспондент РИА Новости из Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор практически н ведется расчистка придомовых территорий. Во многих дворах автомобили остаются блокированными снежными массами с 24 марта. Вдоль магистральных проездов в большинстве районов отсутствуют тротуары для пешеходов и людям приходится передвигаться прямо по проезжей части. Из-за отсутствия подъездов к жилым домам не вывозится мусор с контейнерных площадок. Мощный циклон обрушился на Камчатку в ночь на 24 марта. Он принес 63 миллиметра осадков - это около 60 процентов месячной нормы.

https://ria.ru/20250324/rebenok-2006848674.html

https://ria.ru/20250325/pogoda-2007087936.html

петропавловск-камчатский

ленинский район

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петропавловск-камчатский, ленинский район, камчатка, общество