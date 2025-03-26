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В Германии заявили о неизменной позиции ЕС по санкциям против России - РИА Новости, 26.03.2025
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15:59 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/germanija-2007475601.html
В Германии заявили о неизменной позиции ЕС по санкциям против России
В Германии заявили о неизменной позиции ЕС по санкциям против России - РИА Новости, 26.03.2025
В Германии заявили о неизменной позиции ЕС по санкциям против России
Европа наблюдает за переговорами между Россией и США, но кабмину ФРГ неизвестно об изменении европейской позиции по санкциям в отношении России, заявил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:59:00+03:00
2025-03-26T15:59:00+03:00
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БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Европа наблюдает за переговорами между Россией и США, но кабмину ФРГ неизвестно об изменении европейской позиции по санкциям в отношении России, заявил официальный представитель немецкого правительства. "Есть санкции, введенные Европой. И Европа делает это самостоятельно, что вновь было подтверждено на недавнем саммите Европейского союза в Брюсселе. Конечно, мы наблюдаем за тем, что обсуждается между Россией и США. Но европейская позиция в этом вопросе очень однозначна", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он подчеркнул, что отключение России от системы SWIFT было самостоятельным решением Европы и, если это изменится, то сначала европейские лидеры должны обсудить это между собой и принять соответствующее решение. "Мне неизвестно ни о каких устремлениях внутри Европы отменить эти санкции", - добавил он. В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции в среду призвала Россию "согласиться на полное прекращение огня без дополнительных условий". На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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россия, европа, сша, анналена бербок, swift, россельхозбанк, оон, в мире, германия
Россия, Европа, США, Анналена Бербок, SWIFT, Россельхозбанк, ООН, В мире, Германия
В Германии заявили о неизменной позиции ЕС по санкциям против России

Правительство ФРГ: Европа наблюдает за переговорами между Россией и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Европа наблюдает за переговорами между Россией и США, но кабмину ФРГ неизвестно об изменении европейской позиции по санкциям в отношении России, заявил официальный представитель немецкого правительства.
"Есть санкции, введенные Европой. И Европа делает это самостоятельно, что вновь было подтверждено на недавнем саммите Европейского союза в Брюсселе. Конечно, мы наблюдаем за тем, что обсуждается между Россией и США. Но европейская позиция в этом вопросе очень однозначна", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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Он подчеркнул, что отключение России от системы SWIFT было самостоятельным решением Европы и, если это изменится, то сначала европейские лидеры должны обсудить это между собой и принять соответствующее решение.
"Мне неизвестно ни о каких устремлениях внутри Европы отменить эти санкции", - добавил он.
В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции в среду призвала Россию "согласиться на полное прекращение огня без дополнительных условий".
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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