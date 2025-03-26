В Германии заявили о неизменной позиции ЕС по санкциям против России
Правительство ФРГ: Европа наблюдает за переговорами между Россией и США
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. Европа наблюдает за переговорами между Россией и США, но кабмину ФРГ неизвестно об изменении европейской позиции по санкциям в отношении России, заявил официальный представитель немецкого правительства.
"Есть санкции, введенные Европой. И Европа делает это самостоятельно, что вновь было подтверждено на недавнем саммите Европейского союза в Брюсселе. Конечно, мы наблюдаем за тем, что обсуждается между Россией и США. Но европейская позиция в этом вопросе очень однозначна", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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Он подчеркнул, что отключение России от системы SWIFT было самостоятельным решением Европы и, если это изменится, то сначала европейские лидеры должны обсудить это между собой и принять соответствующее решение.
"Мне неизвестно ни о каких устремлениях внутри Европы отменить эти санкции", - добавил он.
В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции в среду призвала Россию "согласиться на полное прекращение огня без дополнительных условий".
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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