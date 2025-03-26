В подполье сообщили новые подробности об обстоятельствах смерти Ганула
Ликвидированного радикала Ганула ранее видели в компании британских наемников
© Кадр видео из соцсетейДемьян Ганул
© Кадр видео из соцсетей
Демьян Ганул. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьян Ганул, ликвидированный в Одессе 14 марта этого года, ранее не раз был замечен в компании британских наёмников, заявил РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения "Stop Grave".
"Нашими людьми Ганул был не раз замечен в компании с британскими наемниками в Одесской области. Зачем он с ними тусовался - непонятно. Боец из него никакой, да и сам он трусливый был, как собака", - сказал РИА Новости подпольщик.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
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После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Четырнадцатого марта этого года стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый сдался полиции, затем глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Пророссийские подпольщики движения "Stop Grave" из Одессы посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации.
* Запрещенная в России террористическая организация, внесена в перечень террористов и экстремистов.