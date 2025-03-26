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Владимир Гамза: "рублификация" субордов ВТБ - шанс для инвесторов
Владимир Гамза: "рублификация" субордов ВТБ - шанс для инвесторов - РИА Новости, 26.03.2025
Владимир Гамза: "рублификация" субордов ВТБ - шанс для инвесторов
Трансформация валютных субординированных облигаций ВТБ в рублевые может дать возможность инвесторам получить длинный инструмент с доходностью выше рынка,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:23:00+03:00
2025-03-26T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Трансформация валютных субординированных облигаций ВТБ в рублевые может дать возможность инвесторам получить длинный инструмент с доходностью выше рынка, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, банк планирует провести "рублификацию" восьми валютных выпусков субординированных облигаций. Процесс планируется завершить к середине текущего года. Для этого будет необходимо по каждому из выпусков собирать общее собрание держателей бумаг и предлагать им согласиться на изменение существенных условий выпуска. По закону о ценных бумагах для принятия положительного решения по каждому из 8 валютных выпусков банка нужны голоса "за" 75% держателей выпуска."Банк ВТБ объявил о намерении провести трансформацию валютных субординированных облигаций в рублевые, и это, пожалуй, может стать шансом для инвесторов получить длинный инструмент с доходностью выше рынка, так как ставка по всем восьми выпускам будет формироваться как ключевая ставка + 5%. Такое окно возможностей появилось только в первом полугодии этого года – раньше нельзя было выпускать обязательства с доходностью выше 15%. И после 1 июля это также будет невозможно – получается, что только до конца второго квартала, в случае если держатели субордов проголосуют за такую валютную конвертацию бумаг, они смогут получить соответствующий инструмент", - сказал Гамза РИА Новости.По мнению эксперта, хотя для кого-то фактор номинирования в валюте является ключевым, "большинство держателей субордов с учетом предлагаемых условий будет замотивировано голосовать за это предложение".При этом, полагает он, для самого банка "рублификация" означает укрепление капитальных позиций, так как валютное номинирование субордов дает дополнительную нагрузку с точки зрения оценки валютного риска и открытой валютной позиции. "Фактически такая трансформация поддержит и финансовую устойчивость банка, и его потенциал расширения кредитования. А для рынка это будет очень исключительно интересный прецедент на будущее", - заключил Гамза.
https://ria.ru/20250320/vtb-2006237447.html
https://ria.ru/20250312/obem--2004509548.html
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РИА Новости
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россия, втб (банк), банки
Россия, ВТБ (банк), Банки
Владимир Гамза: "рублификация" субордов ВТБ - шанс для инвесторов
Гамза: перевод валютных субордов ВТБ в рублевые укрепит позиции банка
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Трансформация валютных субординированных облигаций ВТБ в рублевые может дать возможность инвесторам получить длинный инструмент с доходностью выше рынка, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.
Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, банк планирует провести "рублификацию" восьми валютных выпусков субординированных облигаций. Процесс планируется завершить к середине текущего года. Для этого будет необходимо по каждому из выпусков собирать общее собрание держателей бумаг и предлагать им согласиться на изменение существенных условий выпуска. По закону о ценных бумагах для принятия положительного решения по каждому из 8 валютных выпусков банка нужны голоса "за" 75% держателей выпуска.
"Банк ВТБ объявил о намерении провести трансформацию валютных субординированных облигаций в рублевые, и это, пожалуй, может стать шансом для инвесторов получить длинный инструмент с доходностью выше рынка, так как ставка по всем восьми выпускам будет формироваться как ключевая ставка + 5%. Такое окно возможностей появилось только в первом полугодии этого года – раньше нельзя было выпускать обязательства с доходностью выше 15%. И после 1 июля это также будет невозможно – получается, что только до конца второго квартала, в случае если держатели субордов проголосуют за такую валютную конвертацию бумаг, они смогут получить соответствующий инструмент", - сказал Гамза РИА Новости.
По мнению эксперта, хотя для кого-то фактор номинирования в валюте является ключевым, "большинство держателей субордов с учетом предлагаемых условий будет замотивировано голосовать за это предложение".
При этом, полагает он, для самого банка "рублификация" означает укрепление капитальных позиций, так как валютное номинирование субордов дает дополнительную нагрузку с точки зрения оценки валютного риска и открытой валютной позиции. "Фактически такая трансформация поддержит и финансовую устойчивость банка, и его потенциал расширения кредитования. А для рынка это будет очень исключительно интересный прецедент на будущее", - заключил Гамза.