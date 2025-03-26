https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007357434.html

Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул

Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул

Власти Молдавии стягивают полицию в Гагаузию после задержания главы автономии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости заместитель руководителя региона Виктор Петров. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:10:00+03:00

2025-03-26T10:10:00+03:00

2025-03-26T11:02:00+03:00

в мире

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КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Власти Молдавии стягивают полицию в Гагаузию после задержания главы автономии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости заместитель руководителя региона Виктор Петров."В город Комрат стягиваются силы полиции. Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии "Действие и солидарность", ситуация накаляется", — сказал собеседник агентства.Петров уточнил, что в Комрате запланирован митинг в поддержку Гуцул, в котором примут участие как политики, так и рядовые жители автономии. Процессуальный статус главы региона пока неизвестен.Замглавы автономии отметил, что задержание Гуцул — давление на оппозицию, за этим могут последовать аресты других политиков. Он также назвал случившееся прецедентом, который требует оценки международных организаций и России.Как утверждают в НАЦ, прокуроры в ближайшие часы предъявят Гуцул обвинения и запросят суд о предварительном аресте по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.Советник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание Гуцул было незаконным, власти региона продолжат доказывать свою правоту.Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила Гуцул — представительница оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

https://ria.ru/20250320/gutsul-2006089953.html

https://ria.ru/20250312/gutsul-2004607116.html

https://ria.ru/20250215/gutsul-1999568994.html

https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html

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