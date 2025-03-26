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Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
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10:10 26.03.2025 (обновлено: 11:02 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/gagauziya-2007357434.html
Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул
Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул
Власти Молдавии стягивают полицию в Гагаузию после задержания главы автономии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости заместитель руководителя региона Виктор Петров. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:10:00+03:00
2025-03-26T11:02:00+03:00
в мире
евгения гуцул
гагаузия
комрат
молдавия
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Власти Молдавии стягивают полицию в Гагаузию после задержания главы автономии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости заместитель руководителя региона Виктор Петров."В город Комрат стягиваются силы полиции. Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии "Действие и солидарность", ситуация накаляется", — сказал собеседник агентства.Петров уточнил, что в Комрате запланирован митинг в поддержку Гуцул, в котором примут участие как политики, так и рядовые жители автономии. Процессуальный статус главы региона пока неизвестен.Замглавы автономии отметил, что задержание Гуцул — давление на оппозицию, за этим могут последовать аресты других политиков. Он также назвал случившееся прецедентом, который требует оценки международных организаций и России.Как утверждают в НАЦ, прокуроры в ближайшие часы предъявят Гуцул обвинения и запросят суд о предварительном аресте по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.Советник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание Гуцул было незаконным, власти региона продолжат доказывать свою правоту.Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила Гуцул — представительница оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
https://ria.ru/20250320/gutsul-2006089953.html
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в мире, евгения гуцул, гагаузия, комрат, молдавия, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Евгения Гуцул, Гагаузия, Комрат, Молдавия, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии после задержания Гуцул

Петров: Молдавия стягивает силы полиции в Гагаузию после задержания Гуцул

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Власти Молдавии стягивают полицию в Гагаузию после задержания главы автономии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости заместитель руководителя региона Виктор Петров.
"В город Комрат стягиваются силы полиции. Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии "Действие и солидарность", ситуация накаляется", — сказал собеседник агентства.
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Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что главу Гагаузии задержали на 72 часа.

Петров уточнил, что в Комрате запланирован митинг в поддержку Гуцул, в котором примут участие как политики, так и рядовые жители автономии. Процессуальный статус главы региона пока неизвестен.
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Гуцул заявила, что прокурор мешает ей защищать себя в суде
12 марта, 19:33
Замглавы автономии отметил, что задержание Гуцул — давление на оппозицию, за этим могут последовать аресты других политиков. Он также назвал случившееся прецедентом, который требует оценки международных организаций и России.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры в ближайшие часы предъявят Гуцул обвинения и запросят суд о предварительном аресте по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.
Советник Гуцул Юрий Кузнецов пояснил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание Гуцул было незаконным, власти региона продолжат доказывать свою правоту.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Гуцул заявила, что ее уговаривали отказаться от сотрудничества с Россией
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Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, на которых победила Гуцул — представительница оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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25 марта, 08:00
 
В миреЕвгения ГуцулГагаузияКомратМолдавияМайя СандуЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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