Жители Гагаузии вышли на шествие с требованием освободить Гуцул
Жители Гагаузии вышли на шествие в Комрате с требованием освободить Гуцул
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Жители Гагаузии вышли на шествие в Комрате с требованием освободить главу автономии Евгению Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
В среду утром манифестанты собрались на площади перед зданием регионального исполкома. По данным силовиков, всего туда пришло около 500 человек. Сейчас они проводят шествие по улицам города, скандируя лозунги: "Судьба Гуцул — судьба Гагаузии" и "Свобода".
Участники акции убеждены, что задержание башкана — попытка подавить автономию.
"Нет сомнений, что на главу автономии оказывает давление правящая партия "Действие и солидарность". Мы видим эти попытки с момента избрания Гуцул. Это попытка подавить автономию", — поделился своим мнением один из организаторов митинга, общественный деятель Михаил Влах.
Гуцул обратилась к жителям Гагаузии
Вчера, 11:48
Задержание Гуцул
Накануне вечером главу Гагаузии доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа. Прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023 году.
Советник Гуцул Юрий Кузнецов рассказал, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Политик планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Он подчеркнул, что задержание главы Гагаузии было незаконным, местные власти продолжат доказывать свою правоту.
По словам заместителя руководителя региона Виктора Петрова, руководство Молдавии стягивает в Комрат полицию, ситуация накаляется.
Кремль отреагировал на задержание Гуцул
Вчера, 12:47
Задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Она не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией. По данным опроса, проведенного в феврале, 68 процентов жителей региона поддерживают сближение с Москвой, тогда как лишь 12 процентов выступают за европейскую интеграцию.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Кишинев объявил политсилу антиконституционной, обвинил ее в незаконном финансировании и возбудил уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, молдавские власти начали проверки результатов самих выборов.
В июле 2023-го состоялась инаугурация Гуцул, при этом президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о ее утверждении членом правительства, хотя этого требует законодательство.