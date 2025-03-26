Фатеев: господдержка выставочной отрасли должна быть системной
Гендиректор АО "Экспоцентр" Фатеев: господдержка выставок должна быть системной
© Фото : пресс-служба "Экспоцентра"Господдержка выставочной отрасли должна быть системной
© Фото : пресс-служба "Экспоцентра"
Господдержка выставочной отрасли должна быть системной
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Существующий уровень финансирования участия малого и среднего бизнеса в выставках не соответствует реальной потребности предприятий, господдержка должна быть системной, а не эпизодической, сообщил глава комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев на встрече с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и активом отраслевого комитета.
"Несмотря на высокий интерес со стороны бизнеса, особенно малого и среднего, к участию в выставках, текущий уровень финансирования ограничивает возможности регионов и ставит под угрозу доступность таких мероприятий. Поддержка должна быть не эпизодической, а системной и предсказуемой. Только так можно говорить о выполнении целевых показателей, заложенных в Стратегии отрасли до 2030 года", – приводит пресс-служба АО "Экспоцентр" слова Фатеева.
По его словам, в рамках исполнения "дорожной карты" развития отрасли планируется подготовить обращение в адрес федерального правительства с предложением расширить объемы финансирования и обеспечить устойчивую поддержку участия российских компаний в международных отраслевых выставках в России и за рубежом.