Рейтинг@Mail.ru
Фатеев: господдержка выставочной отрасли должна быть системной - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/fateev-2007377144.html
Фатеев: господдержка выставочной отрасли должна быть системной
Фатеев: господдержка выставочной отрасли должна быть системной - РИА Новости, 26.03.2025
Фатеев: господдержка выставочной отрасли должна быть системной
Существующий уровень финансирования участия малого и среднего бизнеса в выставках не соответствует реальной потребности предприятий, господдержка должна быть... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:30:00+03:00
2025-03-26T11:30:00+03:00
россия
сергей катырин
экспоцентр
торгово-промышленная палата рф
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007375540_0:59:1000:622_1920x0_80_0_0_4f51ea25c6bc15dba0b0758415271770.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Существующий уровень финансирования участия малого и среднего бизнеса в выставках не соответствует реальной потребности предприятий, господдержка должна быть системной, а не эпизодической, сообщил глава комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев на встрече с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и активом отраслевого комитета. "Несмотря на высокий интерес со стороны бизнеса, особенно малого и среднего, к участию в выставках, текущий уровень финансирования ограничивает возможности регионов и ставит под угрозу доступность таких мероприятий. Поддержка должна быть не эпизодической, а системной и предсказуемой. Только так можно говорить о выполнении целевых показателей, заложенных в Стратегии отрасли до 2030 года", – приводит пресс-служба АО "Экспоцентр" слова Фатеева. По его словам, в рамках исполнения "дорожной карты" развития отрасли планируется подготовить обращение в адрес федерального правительства с предложением расширить объемы финансирования и обеспечить устойчивую поддержку участия российских компаний в международных отраслевых выставках в России и за рубежом.
https://ria.ru/20250312/ekspotsentr-2004621018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007375540_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_9a7107e4402f42fd7065b0e1387e83ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей катырин, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, поддержка бизнеса
Россия, Сергей Катырин, Экспоцентр, Торгово-промышленная палата РФ, Поддержка бизнеса
Фатеев: господдержка выставочной отрасли должна быть системной

Гендиректор АО "Экспоцентр" Фатеев: господдержка выставок должна быть системной

© Фото : пресс-служба "Экспоцентра"Господдержка выставочной отрасли должна быть системной
Господдержка выставочной отрасли должна быть системной - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : пресс-служба "Экспоцентра"
Господдержка выставочной отрасли должна быть системной
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Существующий уровень финансирования участия малого и среднего бизнеса в выставках не соответствует реальной потребности предприятий, господдержка должна быть системной, а не эпизодической, сообщил глава комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев на встрече с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и активом отраслевого комитета.
"Несмотря на высокий интерес со стороны бизнеса, особенно малого и среднего, к участию в выставках, текущий уровень финансирования ограничивает возможности регионов и ставит под угрозу доступность таких мероприятий. Поддержка должна быть не эпизодической, а системной и предсказуемой. Только так можно говорить о выполнении целевых показателей, заложенных в Стратегии отрасли до 2030 года", – приводит пресс-служба АО "Экспоцентр" слова Фатеева.
Совещание о развитии жилищного строительства России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Совещание о развитии жилищного строительства России прошло в "Экспоцентре"
12 марта, 20:53
По его словам, в рамках исполнения "дорожной карты" развития отрасли планируется подготовить обращение в адрес федерального правительства с предложением расширить объемы финансирования и обеспечить устойчивую поддержку участия российских компаний в международных отраслевых выставках в России и за рубежом.
 
РоссияСергей КатыринЭкспоцентрТоргово-промышленная палата РФПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала