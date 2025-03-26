https://ria.ru/20250326/fateev-2007377144.html

Фатеев: господдержка выставочной отрасли должна быть системной

Фатеев: господдержка выставочной отрасли должна быть системной - РИА Новости, 26.03.2025

Фатеев: господдержка выставочной отрасли должна быть системной

Существующий уровень финансирования участия малого и среднего бизнеса в выставках не соответствует реальной потребности предприятий, господдержка должна быть... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:30:00+03:00

2025-03-26T11:30:00+03:00

2025-03-26T11:30:00+03:00

россия

сергей катырин

экспоцентр

торгово-промышленная палата рф

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Существующий уровень финансирования участия малого и среднего бизнеса в выставках не соответствует реальной потребности предприятий, господдержка должна быть системной, а не эпизодической, сообщил глава комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев на встрече с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и активом отраслевого комитета. "Несмотря на высокий интерес со стороны бизнеса, особенно малого и среднего, к участию в выставках, текущий уровень финансирования ограничивает возможности регионов и ставит под угрозу доступность таких мероприятий. Поддержка должна быть не эпизодической, а системной и предсказуемой. Только так можно говорить о выполнении целевых показателей, заложенных в Стратегии отрасли до 2030 года", – приводит пресс-служба АО "Экспоцентр" слова Фатеева. По его словам, в рамках исполнения "дорожной карты" развития отрасли планируется подготовить обращение в адрес федерального правительства с предложением расширить объемы финансирования и обеспечить устойчивую поддержку участия российских компаний в международных отраслевых выставках в России и за рубежом.

https://ria.ru/20250312/ekspotsentr-2004621018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей катырин, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, поддержка бизнеса