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ФАС усилит контроль за ценами на хлеб недлительного хранения - РИА Новости, 26.03.2025
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19:54 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/fas-2007560294.html
ФАС усилит контроль за ценами на хлеб недлительного хранения
ФАС усилит контроль за ценами на хлеб недлительного хранения - РИА Новости, 26.03.2025
ФАС усилит контроль за ценами на хлеб недлительного хранения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:54:00+03:00
2025-03-26T19:54:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные органы, заявили в ведомстве. "ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения. Служба направила в территориальные органы ведомства соответствующее поручение", - говорится в сообщении. Отмечается, что ФАС провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тысячи опрошенных субъектов за 2022-2024 годы. При этом в 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров. Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС усилит контроль за ценами на хлеб недлительного хранения

ФАС России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВыпечка хлеба на хлебозаводе
Выпечка хлеба на хлебозаводе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Выпечка хлеба на хлебозаводе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные органы, заявили в ведомстве.
"ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения. Служба направила в территориальные органы ведомства соответствующее поручение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ФАС провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тысячи опрошенных субъектов за 2022-2024 годы.
При этом в 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров.
Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.
Готовая хлебобулочная продукция - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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