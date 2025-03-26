https://ria.ru/20250326/fas-2007560294.html

ФАС усилит контроль за ценами на хлеб недлительного хранения

ФАС усилит контроль за ценами на хлеб недлительного хранения - РИА Новости, 26.03.2025

ФАС усилит контроль за ценами на хлеб недлительного хранения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:54:00+03:00

2025-03-26T19:54:00+03:00

2025-03-26T19:54:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные органы, заявили в ведомстве. "ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения. Служба направила в территориальные органы ведомства соответствующее поручение", - говорится в сообщении. Отмечается, что ФАС провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тысячи опрошенных субъектов за 2022-2024 годы. При этом в 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров. Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.

https://ria.ru/20241015/khleb-1978157848.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)