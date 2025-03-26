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ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы - РИА Новости, 26.03.2025
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01:07 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/evrosoyuz-2007324900.html
ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы
ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы - РИА Новости, 26.03.2025
ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы
Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы Евросоюза для третьих стран начал действие в среду, однако сами члены ЕС смогут РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:07:00+03:00
2025-03-26T01:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы Евросоюза для третьих стран начал действие в среду, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. ЕС 24 июня 2024 года ввел 14-й пакет санкций, ограничивающий предоставление услуг по перегрузке российского СПГ как с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Запрет должен был начать действие после 9-месячного переходного периода. Бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен в январе заявляла, что после вступления в силу ограничений из 14-го пакета антироссийских санкций Бельгия продолжит его импорт, но усилит контроль за происхождением топлива в порту. В частности, вводится обязательная декларация для перевозчиков СПГ, пользующихся бельгийским терминалом. Также для перегрузки газа в интересах государства-члена ЕС потребуется обоснование, подтверждающее его необходимость для энергетической безопасности. Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу санкций. При этом российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС. Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с "Ямал СПГ" на хранение и перегрузку топлива из России. Контракт рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил Fluxys порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись компании в 750 миллионов евро. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
https://ria.ru/20250319/evrosoyuz-2005850509.html
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россия, бельгия, европа, александр токовинин, евросоюз, ямал спг, в мире
Россия, Бельгия, Европа, Александр Токовинин, Евросоюз, Ямал СПГ, В мире
ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы

Запрет на транзит российского СПГ через терминалы ЕС вступил в силу

© AP Photo / StringerРабочие возле трубопровода Baltic Pipe в Будно (Польша)
Рабочие возле трубопровода Baltic Pipe в Будно (Польша) - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Stringer
Рабочие возле трубопровода Baltic Pipe в Будно (Польша). Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы Евросоюза для третьих стран начал действие в среду, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме.
ЕС 24 июня 2024 года ввел 14-й пакет санкций, ограничивающий предоставление услуг по перегрузке российского СПГ как с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Запрет должен был начать действие после 9-месячного переходного периода.
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Бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен в январе заявляла, что после вступления в силу ограничений из 14-го пакета антироссийских санкций Бельгия продолжит его импорт, но усилит контроль за происхождением топлива в порту. В частности, вводится обязательная декларация для перевозчиков СПГ, пользующихся бельгийским терминалом. Также для перегрузки газа в интересах государства-члена ЕС потребуется обоснование, подтверждающее его необходимость для энергетической безопасности.
Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу санкций. При этом российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС.
Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с "Ямал СПГ" на хранение и перегрузку топлива из России. Контракт рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил Fluxys порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись компании в 750 миллионов евро.
Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
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