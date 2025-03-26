https://ria.ru/20250326/evrosoyuz-2007324900.html

ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы

ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы - РИА Новости, 26.03.2025

ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы

Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы Евросоюза для третьих стран начал действие в среду, однако сами члены ЕС смогут РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T01:07:00+03:00

2025-03-26T01:07:00+03:00

2025-03-26T01:07:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы Евросоюза для третьих стран начал действие в среду, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. ЕС 24 июня 2024 года ввел 14-й пакет санкций, ограничивающий предоставление услуг по перегрузке российского СПГ как с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Запрет должен был начать действие после 9-месячного переходного периода. Бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен в январе заявляла, что после вступления в силу ограничений из 14-го пакета антироссийских санкций Бельгия продолжит его импорт, но усилит контроль за происхождением топлива в порту. В частности, вводится обязательная декларация для перевозчиков СПГ, пользующихся бельгийским терминалом. Также для перегрузки газа в интересах государства-члена ЕС потребуется обоснование, подтверждающее его необходимость для энергетической безопасности. Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу санкций. При этом российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС. Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с "Ямал СПГ" на хранение и перегрузку топлива из России. Контракт рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил Fluxys порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись компании в 750 миллионов евро. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.

https://ria.ru/20250319/evrosoyuz-2005850509.html

https://ria.ru/20250317/es-2005432684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бельгия, европа, александр токовинин, евросоюз, ямал спг, в мире