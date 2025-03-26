https://ria.ru/20250326/evraev-2007398645.html

Евраев поручил привести в порядок территорию у трассы в Ростовском округе

Евраев поручил привести в порядок территорию у трассы в Ростовском округе - РИА Новости, 26.03.2025

Евраев поручил привести в порядок территорию у трассы в Ростовском округе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил привести в порядок территорию, прилегающую к федеральной трассе М8 в Ростовском округе, сообщает... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:25:00+03:00

2025-03-26T12:25:00+03:00

2025-03-26T12:25:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил привести в порядок территорию, прилегающую к федеральной трассе М8 в Ростовском округе, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что губернатор Михаил Евраев продолжает инспектировать состояние территорий у федеральной трассы М8 в Ярославской области. В рамках рабочего выезда губернатор осмотрел участок в Ростовском муниципальном округе от Семибратово до Поречья-Рыбного. "В фокусе внимания – заброшенные здания, нежилые дома, стихийные мусорные свалки. Эти факторы точно не способствуют туристической привлекательности, а, наоборот, портят вид и могут быть опасны. В короткие сроки поручил разобраться с такими объектами, убрать мусор и навести порядок с точками несанкционированной торговли и рекламы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что тогда инвесторы и гости региона будут знать, "что в Ярославской области – порядок, с нами можно иметь дело, а жители оценят комфорт и удобство". Контроль за наведением порядка возложен на областную инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора, специалисты которой будут проводить регулярные выезды во все муниципальные и городские округа, информирует пресс-служба областного правительства. "У нас нет цели наказать. Первый шаг – это информирование, разъяснительная работа. Вместе с тем, мы должны донести, что только четкое соблюдение закона позволит избежать проблем", – подчеркнул Михаил Евраев.

https://ria.ru/20250325/evraev-2007287832.html

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ярославская область

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ярославская область, михаил евраев