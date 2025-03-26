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В Эстонии россиян лишат права голоса на муниципальных выборах - РИА Новости, 26.03.2025
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18:58 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/estonija-2007550319.html
В Эстонии россиян лишат права голоса на муниципальных выборах
В Эстонии россиян лишат права голоса на муниципальных выборах - РИА Новости, 26.03.2025
В Эстонии россиян лишат права голоса на муниципальных выборах
Парламент Эстонии принял поправку в конституцию, предусматривающую лишение на муниципальных выборах права голоса граждан третьих стран, включая Россию и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:58:00+03:00
2025-03-26T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Парламент Эстонии принял поправку в конституцию, предусматривающую лишение на муниципальных выборах права голоса граждан третьих стран, включая Россию и Белоруссию, сообщает в среду издание Postimees. "Рийгикогу (парламент Эстонии) одобрил сегодня законопроект о внесении изменений в конституцию Эстонской Республики, согласно которым все иностранные граждане, в том числе России и Белоруссии, лишатся права голоса на местных выборах уже с этого года", - пишет издание. Отмечается, что "за" поправки проголосовали 93 депутата, "против" были семь членов парламента, все они - члены центристской фракции. Для того, чтобы реформа была принята, было необходимо набрать 81 голос. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил необходимость разобраться в теме лишения избирательного российских и белорусских граждан, имеющих вид на жительство в Эстонии. Парламент Эстонии 20 ноября 2024 года принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии. Как сообщала газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20250326/peskov-2007418951.html
https://ria.ru/20250318/estonija-2005609303.html
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эстония, россия, белоруссия, дмитрий песков, татьяна москалькова, нато, в мире
Эстония, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Татьяна Москалькова, НАТО, В мире
В Эстонии россиян лишат права голоса на муниципальных выборах

Парламент Эстонии принял поправку о лишении голоса на выборах граждан РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Парламент Эстонии принял поправку в конституцию, предусматривающую лишение на муниципальных выборах права голоса граждан третьих стран, включая Россию и Белоруссию, сообщает в среду издание Postimees.
"Рийгикогу (парламент Эстонии) одобрил сегодня законопроект о внесении изменений в конституцию Эстонской Республики, согласно которым все иностранные граждане, в том числе России и Белоруссии, лишатся права голоса на местных выборах уже с этого года", - пишет издание.
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Кремль призвал разобраться в вопросе избирательного права россиян в Эстонии
Вчера, 13:07
Отмечается, что "за" поправки проголосовали 93 депутата, "против" были семь членов парламента, все они - члены центристской фракции. Для того, чтобы реформа была принята, было необходимо набрать 81 голос.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил необходимость разобраться в теме лишения избирательного российских и белорусских граждан, имеющих вид на жительство в Эстонии.
Парламент Эстонии 20 ноября 2024 года принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии.
Как сообщала газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
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