https://ria.ru/20250326/es-2007577350.html

В ЕС назвали условие снятия санкций с России

В ЕС назвали условие снятия санкций с России - РИА Новости, 26.03.2025

В ЕС назвали условие снятия санкций с России

В ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций заявили РИА Новости, что намерены только усиливать санкционное давление на... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T22:06:00+03:00

2025-03-26T22:06:00+03:00

2025-03-26T22:15:00+03:00

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владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. В ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций заявили РИА Новости, что намерены только усиливать санкционное давление на Россию."Основное внимание ЕС по-прежнему сосредоточено на оказании максимального давления на Россию с использованием всех доступных инструментов, включая санкции", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на вопрос РИА Новости о том, готовы ли в Брюсселе рассмотреть снятие санкций с Россельхозбанка, и как скоро это может произойти.По ее словам, "прекращение… агрессии России на Украине и безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины стали бы одними из главных предпосылок для изменения или отмены санкций".Хиппер также подчеркнула, что цель ЕС "по-прежнему заключается в поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева.По итогам переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрении договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/rubio-2007574101.html

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россия, евросоюз, в мире, украина, сша, владимир зеленский